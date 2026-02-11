En los últimos días se conoció el interés de Independiente de Avellaneda por Maximiliano Gutiérrez, joven delantero de Huachipato que viene de ser figura ante Universidad de Chile en el triunfo por 2-1 por la fecha 2 de la Liga de Primera.

Su destacada actuación habría despertado el interés del Rojo, club que busca reforzar su ofensiva de cara a la temporada 2026 y que intentaría repetir la fórmula que le dio resultados en el pasado con la incorporación de Felipe Loyola desde el mismo conjunto acerero.

Días atrás, el relator de Rojos de Pasión, Martín Roldán, señaló que “los dirigentes le ofrecieron a Gustavo Quinteros el nombre de Maxi Gutiérrez, de Huachipato, y si da el visto bueno podría cerrarse pronto”.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la postura definitiva respecto al extremo de 21 años: su llegada no fue aprobada por el ex técnico de Colo Colo y Universidad Católica , por lo que la opción quedó descartada.

Quinteros le baja el pulgar a Maxi Gutiérrez:

La información fue dada a conocer por el periodista argentino e hincha del Rojo de Avellaneda, Nelson Lafit, y posteriormente replicada por el medio Rojo de Locura a través de su cuenta de X.

En dicha publicación señalaron que el chileno “NO ES PRIORIDAD” y agregaron: “🇨🇱 Gustavo Quinteros conoce a Maximiliano Gutiérrez, pero hoy no encaja en el perfil que busca para #Independiente. 🔎 El DT pretende otras características y por eso no se avanzó por el extremo de #Huachipato”.

La noticia se viralizó rápidamente entre los hinchas del Rojo logrando cerca de 6.700 visualizaciones y generando opiniones divididas respecto al jugador nacional. Mientras algunos cuestionaron la decisión de Quinteros, otros respaldaron al entrenador y pusieron en duda el nivel del joven extremo chileno.