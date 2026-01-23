Pablo Galdames selló su retorno al fútbol europeo tras oficializarse como nuevo refuerzo del Burgos CF, club que milita en la Segunda División de España. Esta jornada el club lo presentó como su primer fichaje del mercado invernal de cara a la segunda mitad de la temporada 2025-2026.

El volante chileno, formado en Unión Española, llega a Burgos luego de rescindir su contrato con Independiente de Avellaneda, club argentino donde disputó 33 encuentros y anotó 4 goles en la temporada pasada, incluidos tres en la Copa Sudamericana.

Esta será la tercera experiencia del mediocampista en Europa, luego de sus pasos por el Genoa y la Cremonese en la Serie A italiana. Sumó 32 partidos, además de un paso por Vasco da Gama en Brasil entre sus periplos internacionales.

Además de su recorrido por clubes, Galdames cuenta con una trayectoria con la Selección Chilena, debutando con la Roja a los 20 años en un amistoso ante Croacia y disputando, entre otros compromisos, dos partidos en la Copa América 2021.

Otro chileno a Europa

Lucas Cepeda ya tiene todo listo para continuar su carrera en España, luego de que Colo Colo aprobara oficialmente su traspaso al Elche CF. El extremo chileno dejará el fútbol nacional tras consolidarse como una de las piezas importantes del último ciclo albo, dando así el salto definitivo al fútbol europeo en este mercado.

La operación se cerró con el club español adquiriendo un porcentaje mayoritario de su pase, mientras que Colo Colo conservará parte de la carta pensando en una futura venta. Cepeda firmará contrato y vivirá su primera experiencia en Europa, donde será parte del proyecto deportivo del Elche.

Con su partida ya confirmada, el nombre de Lucas Cepeda se suma al de Pablo Galdames como parte de la nueva camada de chilenos que llegan al fútbol español. Un movimiento que no solo marca un paso clave en su carrera personal, sino que también provoca remezones en el mercado local.