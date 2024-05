Cuando se trata de hacer apuestas fútbol chileno, una de las mejores plataformas existentes es Betano. Apostar al Campeonato Nacional con Betano es siempre una buena opción, pues cubre todas las fechas de la Primera División Chilena con buenas cuotas y centenares de mercados. A continuación, cómo apostar al fútbol chileno desde Betano.

Apostar al Campeonato Nacional con Betano

La Primera División de Chile es una de las ligas más importantes de Sudamérica. Conformada por 16 equipos, consta de 30 fechas (todos contra todos, un partido de local y otro partido de visitante). Los dos primeros puestos dan acceso a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Los dos últimos pierden la categoría, descendiendo a la 2ª División.

A la hora de apostar al Campeonato Nacional con Betano Chile, hay que tener en cuenta los grandes clubes del país andino. Colo-Colo se da por descontado, pero tampoco pueden olvidarse planteles como los de Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad Española, Cobresal o Huachipato. Estos dos últimos fueron 2º y 1º en la temporada 2023.

Las apuestas más comunes de Betano al Campeonato Nacional 2024

Cuando se quieren hacer apuestas fútbol chileno, Betano es una de las mejores plataformas para hacer pronósticos Campeonato Nacional. Se trata de tomar en consideración los mercados disponibles y arriesgar algo de plata a uno de los eventos propuestos. Recuerda que las cuotas Campeonato Nacional en Betano altas indican menos posibilidad de éxito.

Gracias a la herramienta BetBuilder, puedes hacer combinadas con pronósticos de un mismo evento. Es decir, imagina un Colo-Colo vs Huachipato. Podrías apostar al Campeonato Nacional con Betano combinando el OVER 2.5 + Gana Colo-Colo + Gol de Damián Pizarro en cualquier momento. ¡Pero ten cuidado y no combines muchos eventos!

Mercados más populares a las fechas del Campeonato Nacional Chileno

Cuando se trata de apostar al Campeonato Nacional con Betano, una de las principales ventajas es el acceso que brinda esta casa de apuestas a una amplia variedad de mercados. En cada fecha y cada juego del Campeonato Nacional en Betano, podrás apostar a decenas y decenas de mercados. Algunos de los más populares son estos:

Resultado final (1, X, 2);

Doble oportunidad: Puedes apostar al 1X, X2 o 12, cubriendo por tanto dos opciones de resultado final;

Ambos equipos anotan (SÍ/NO);

OVER/UNDER de goles;

Resultado exacto;

Descanso/Final;

Mercado de jugador: No solo puedes apostar a goleador, sino a tarjetas, tiros a puerta, número de pases… ¡En ocasiones el listado es casi infinito!

OVER/UNDER tiros de esquina.

¡Y muchísimas más opciones!

Además, no hay que olvidar los mercados a largo plazo. Son otra forma de apostar al Campeonato Nacional con Betano. El más popular es el de ganador final. Es decir, se trata de hacer pronósticos campeón Primera División Chile. Sin embargo, no es el único. A continuación, algunos de los mejores mercados a largo plazo para apostar en fútbol chileno:

Ganador final;

Máximo goleador;

Se clasifica para torneo internacional;

Descenderá;

Terminará entre los tres primeros;

¡Y muchos más!

Calculadora de cuotas de cuotas Betano para el Campeonato Nacional

Las mejores casas de apuestas deportivas chilenas como Betano basan su oferta en las llamadas cuotas. Estas reflejan una probabilidad de que un evento suceda. Cuanto más alta sea la cuota, menos posibilidades habrá de que el pronóstico tenga éxito. Para ganar al apostar al Campeonato Nacional con Betano hay que buscar cuotas con valor. ¿Y cómo?

La clave está en analizar el % de probabilidad de una cuota según la casa de apuestas y compararlo con el % de probabilidad que le otorgas tú. Si tu % es muy superior al de la bookie, adelante, ¡estás ante una cuota con valor! Por otro lado, la calculadora de cuotas Betano te sirve para ponderar los beneficios potenciales que puedes obtener.

Apuestas Campeonato Nacional 2024: Pronósticos Betano

Cuando se trata de apostar a la Primera División Chilena, hay que tener en cuenta diversos factores. Cada juego es un mundo en sí mismo. El momento en que se disputa cada fecha también importa. Hay equipos, por ejemplo, que juegan varias competiciones y pueden perder incluso siendo muy favoritos por tema cansancio. Ten en cuenta estos consejos:

Control del bank : Es tal vez el aspecto más importante. Gestionar tu capital de apuestas es fundamental para ganar. No apuestes nunca más del 10 % de tu capital de apuestas en una sola apuesta. Gestiona bien el stake para aumentar tus probabilidades de rentabilidad a medio/largo plazo. Busca valor en las cuotas.

: Es tal vez el aspecto más importante. Gestionar tu capital de apuestas es fundamental para ganar. No apuestes nunca más del 10 % de tu capital de apuestas en una sola apuesta. Gestiona bien el stake para aumentar tus probabilidades de rentabilidad a medio/largo plazo. Busca valor en las cuotas. Localía : Es importante tener en cuenta qué equipo juega de local. Hay equipos que, en ocasiones, rinden mejor como visitante. También los hay que en su estadio se muestran inexpugnables. Ten en cuenta esto a la hora de analizar cuotas, ya que es tendencia ofrecer cuotas inferiores al local, pero a veces están mal ajustadas.

: Es importante tener en cuenta qué equipo juega de local. Hay equipos que, en ocasiones, rinden mejor como visitante. También los hay que en su estadio se muestran inexpugnables. Ten en cuenta esto a la hora de analizar cuotas, ya que es tendencia ofrecer cuotas inferiores al local, pero a veces están mal ajustadas. Rachas : En ocasiones, un equipo pierde o gana diversos juegos al hilo. Acá hay grandes oportunidades para apostar al Campeonato Nacional con Betano. Por ejemplo, si Colo-Colo o Universidad de Chile pierden 3 partidos seguidos, será raro verlos perder un 4º. En estos casos, jugar con la estadística puede ser rentable.

: En ocasiones, un equipo pierde o gana diversos juegos al hilo. Acá hay grandes oportunidades para apostar al Campeonato Nacional con Betano. Por ejemplo, si Colo-Colo o Universidad de Chile pierden 3 partidos seguidos, será raro verlos perder un 4º. En estos casos, jugar con la estadística puede ser rentable. Momentos de forma : También es importante. Hay equipos, por ejemplo, que hacen una buena temporada pero llegan con el físico justo a las últimas fechas. Año tras año tenemos casos de este tipo en todas las ligas. Sin embargo, las cuotas a la victoria de estos equipos siguen siendo bajas. Debes detectar los estados de forma.

: También es importante. Hay equipos, por ejemplo, que hacen una buena temporada pero llegan con el físico justo a las últimas fechas. Año tras año tenemos casos de este tipo en todas las ligas. Sin embargo, las cuotas a la victoria de estos equipos siguen siendo bajas. Debes detectar los estados de forma. Bajas por lesión o sanción : Si a un equipo le falta su jugador más importante o este acaba de salir de una lesión, las posibilidades de que su club obtenga un buen resultado son bajas. Por tanto, tienes que tener en cuenta en cada fecha qué jugadores están disponibles y cuáles no. También afecta el cambio de entrenador.

: Si a un equipo le falta su jugador más importante o este acaba de salir de una lesión, las posibilidades de que su club obtenga un buen resultado son bajas. Por tanto, tienes que tener en cuenta en cada fecha qué jugadores están disponibles y cuáles no. También afecta el cambio de entrenador. Grado de motivación: Esto es especialmente determinante en las últimas fechas. Huye de los juegos en los que ninguno de los dos equipos se juega nada. También puedes aprovechar momentos en los que un plantel sí se juega algo y el otro equipo no. Acá, las cuotas de no favorito pueden darte muchas alegrías al apostar.

¿Quién es el favorito para ganar el Campeonato Nacional en 2024?

Las cuotas a ganador del Campeonato Nacional van variando en función del momento de la temporada. En el momento de redactar este contenido sobre cómo apostar al Campeonato Nacional, el máximo favorito era Universidad de Chile (hablamos de finales de mayo de 2024). A continuación, recogemos los cinco máximos favoritos a ganar la liga chilena:

Universidad de Chile: 2.25 a 1; Colo-Colo: 3.50 a 1; Universidad Católica: 6 a 1; Coquimbo Unido: 11 a 1; Deportes Iquique: 17 a 1.

¿Cuándo es la final del Campeonato Nacional 2024?

Hasta que termine la Primera División Chilena habrá momentos de parón importantes. Por ejemplo, del 12 al 17 de octubre se disputan partidos de la Fase de Clasificación de la Copa del Mundo 2026. Asimismo, se disputan los Juegos Panamericanos entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre. Por tanto, tenemos un calendario 2024 muy cargado y con mucho fútbol.

En cuanto a la Fecha 30 del Campeonato Nacional, esta se ha programado para final de 2024. Exactamente, la Fecha 30 de la Primera División Chilena tendrá lugar entre el 9 y el 10 de diciembre. Tal vez sepamos antes quién es el ganador de la liga chilena, pero si el título se decide en la última jornada, nos espera un fútbol trepidante lleno de apuestas.