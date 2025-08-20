Ha llegado el momento de la verdad para la U de Chile en la Copa Sudamericana. Este miércoles 20 de agosto, el Romántico Viajero se traslada hasta Argentina para enfrentar a Independiente en la vuelta de los octavos de final, duelo para el que ya tiene probable formación.

Gustavo Álvarez tuvo algunos problemas en el arribo del elenco estudiantil al otro lado de la cordillera debido a la lluvia. Sin embargo, el DT no cambiaría mucho su esquema y tendría sólo una duda para el encuentro de esta noche ante el Rojo.

Esta se da en el mediocampo, donde no podrá contar con el lesionado Israel Poblete. La situación lo obliga a mover el tablero, lo que puede dejar un regreso y la salida de uno de los pilares en los últimos partidos.

La U con una duda en su formación contra Independiente

La U no quiere desaprovechar la ventaja que sacó en la ida y buscará asegurar la clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana en Avellaneda. Ante Independiente, el Bulla parará una formación prácticamente estelar, aunque con una gran incógnita en su mediocampo.

La U prepara una formación ante Independiente con la duda de si mantener la dupla de Javier Altamirano y Lucas Assadi. Foto: Photosport.

En la portería y pese a que en esta temporada no ha tenido su mejor nivel, Gabriel Castellón se mantiene firme. El guardameta tendrá una misión clave en Argentina protegiendo un arco que no puede recibir goles si quieren soñar con avanzar de fase.

En la defensa las cosas se mantendrían como ha sido en los últimos encuentros. Es decir, una línea de tres con Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia.

Es en el mediocampo donde está la gran duda. Sin Israel Poblete, la U apuesta por Sebastián Rodríguez. Sin embargo, Marcelo Díaz también puede meterse a última hora, lo que sacaría a Javier Altamirano. Así los cinco de esa zona los completarían Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda.

La modificación en la mitad de la cancha deja a dos en ataque que han estado encendidos: Lucas Di Yorio y Lucas Assadi. El Palote y el Ninja serán los encargados de darle los goles que permitan avanzar a cuartos de final.

Así, la U ya tiene una probable formación para buscar la clasificación en Copa Sudamericana ante Independiente. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Marcelo Díaz (Javier Altamirano) y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la delantera.

¿A qué hora juega la U con Independiente por Copa Sudamericana?

La U e Independiente se ven las caras en Argentina para definir la clasificación a los cuartos de final de Copa Sudamericana. La vuelta de octavos se juega este miércoles 20 de agosto a partir de las 20:30 horas.

¿Cuál será el rival de la U o Independiente en cuartos de final de Copa Sudamericana?

Esta noche la U buscará meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana superando a Independiente. El ganador se verá las caras con el vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, donde los peruanos tienen una ventaja de 2 a 0 y definen como visitantes.

