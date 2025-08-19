Este miércolesla Universidad de Chile vuelve a la acción internacional con el duelo revancha frente a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Partidazo que permitirá conocer a uno de los ocho clasificados a la fase de cuartos de final del certamen CONMEBOL y que tiene a los Azules con un pie en ellos tras la meritoria victoria por 1-0 ocurrida el pasado miércoles 13 de agosto en el Estadio Nacional de Chile.

¿Qué pasa si la U gana, empata o pierde vs. Independiente?

Si gana la U. de Chile

Si la Universidad de Chile derrota a Independiente de Avellaneda este miércoles clasifica a los cuartos de final de la Copa Sudamericana , esto porque adicionalmente al resultado conseguido esta jornada, los azules ya llegan a la revancha con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida.

En caso de avanzar la U, el rival de cuartos saldrá del duelo entre U. Católica de Ecuador y Alianza Lima de Perú (0-2 en la ida).

Si empata la U. de Chile

Un empate a la U también la beneficia enormemente. Esto porque al igual que en el caso del triunfo, los azules llegan con la ventaja del 1-0 en la ida, por tanto, cualquier empate en goles le otorga la clasificación a cuartos de Copa Sudamericana a la U.

En caso de avanzar la U, el rival de cuartos saldrá del duelo entre U. Católica de Ecuador y Alianza Lima de Perú (0-2 en la ida).

Si pierde la U. de Chile

Una derrota de los Azules complicaría la clasificación de Gustavo Álvarez y compañía a cuartos de final, pero su eliminación dependerá de la diferencia de goles que reciba , de acuerdo a los siguientes resultados:

Una derrota por un gol de diferencia , por ejemplo, 1-0, 2-1 o 3-2, no necesariamente elimina a la U , ya que gracias al 1-0 de la ida a favor de los universitarios haría que la serie entre la U e Independiente se defina en penales.

, por ejemplo, 1-0, 2-1 o 3-2, , ya que gracias al 1-0 de la ida a favor de los universitarios Una derrota por dos o más goles de diferencia , por ejemplo, 2-0, 3-1 o 4-2, sí elimina a la Universidad de Chile de la Copa Sudamericana , esto porque el 1-0 conseguido en la ida por la U no es suficiente en el marcador global.

¿Cuándo y a qué hora juega Independiente vs. la U?

Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se enfrentan por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 este miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Libertadores de América.