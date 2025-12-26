Mientras se define su fichaje al Santos: la reacción de Felipe Loyola a su salida de Independiente

Felipe Loyola se ha transformado en protagonista del mercado de fichajes. El seleccionado nacional apunta a dar el gran salto de la temporada con su llegada al Santos de Neymar para disputar la Copa Sudamericana.

El cuadro brasileño ha hecho todo lo posible para concretar la llegada del formado en Colo Colo. Sin embargo, del Rojo sorpresivamente se han presentado las mayores dificultades para llegar a buen puerto.

Primero pusieron como precio de venta ocho millones de dólares. Sin embargo, tuvieron que bajarse y aceptaron seis millones de la moneda estadounidense. Tras ello todo iba encaminado, y hasta se detalló que el Santos llegó a acuerdo por el salario que recibirá el ex Huachipato.

Pero ahora se reveló que en el Rojo exigieron el pago en tres cuotas y que presenten avales bancarios. Todo esto para así creer en el pago de la transacción desde Brasil. Por lo que esto es lo único que falta por definir para cerrar su salida.

La reacción de Felipe Loyola a su salida al Santos

Pero mientras se negocia su salida entre ambos equipos, Felipe Loyola sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones en Playa del Carmen. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que hizo pública su relación con la chilena Monze Gacitua.

La romántica postal de Felipe Loyola junto a su novia. El volante nacional suena en el Santos.

Para confirmar el romance ambos posaron en una romántica postal con las paradisiacas playas de fondo. “Tu me subes al cielo, una vida sin ti no quiero”, fue parte de la canción “Besito en la frente” de Rauw Alejandro que decidieron compartir. Por lo que el jugador espera recibir novedades en los próximos días para comenzar ya la pretemporada en enero tanto en Brasil o en Argentina.