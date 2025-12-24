Independiente se quiere hacer el vivo con Huachipato en venta de Felipe Loyola al Santos

La buena temporada que realizó Felipe Loyola en Independiente puede dar frutos en el jugador, que tiene la posibilidad concreta de emigrar a Santos de Brasil.

Dar el paso en Sudamérica supone un crecimiento para el seleccionado nacional, entendiendo que el Brasileirao es más competitivo que la liga de Argentina.

En el programa “Un buen momento”, de Radio La Red, se confirmó que la operación por Pipe está muy cerca de llegar a buen puerto entre ambos clubes.

“El monto está aceptado por los 6 millones netos por el 80%, pero falta la forma de pago”, señalaron. “Santos plantea tres cuotas de dos millones”, explicaron detalladamente.

Felipe Loyola tiene chance de emigrar al Santos

Huachipato entra al baile en la venta de Loyola

Aseguran que entra Huachipato en este asunto, pues tiene el 50% del pase del jugador y debe aceptar lo que está proponiendo el cuadro en el que brilló Pelé. El tema es que los argentinos se quieren hacer los vivos.

“Independiente, como necesita la plata para levantar 6 o 7 palos entre diciembre y enero, le dice a Huachipato que es dueño del otro 50% del pase ‘haceme la gauchada’ y la primera cuota de dos millones deja que me la deje yo entera y la segunda vemos”, señalan sobre lo que pedirán en Avellaneda.

El tema es que el elenco chileno no quiere que el negocio sea así y menos entrar a negociar con los dirigentes de Independiente, después de lo sucedido con la U de Chile en Copa Sudamericana.

“Huachipato no quiere saber nada e Independiente. Puede decir ‘no lo vendo’, pero Huachipato también quiere la plata, entonces hay un tire y afloje”, indicaron.

