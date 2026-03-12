Es tendencia:
Fútbol chileno

“Refuerzo de Primera”: Humberto Suazo da el golpe llevándose a querido nombre de Limache a San Luis

Chupete busca el despegue en la división de plata chilena. Experimentado volante ya fue oficializado como refuerzo.

Por Nelson Martinez

Chupete se sigue armando.
© San Luis / Photosport.Chupete se sigue armando.

Ya jugadas tres fechas en la Primera B, el San Luis de Quillota que dirige Humberto Suazo no ha tenido un arranque ideal y solo cosecha dos puntos. Por eso, en la tienda canaria se pusieron las pilas con los refuerzos.

Fue así que nuevamente apelaron a Deportes Limache y abrocharon un importante nombre, el cual venía sumando minutos desde la banca en los tomateros. Aportando experiencia, nuevo volante llega a los quillotanos.

Se trata de Danilo Catalán, quien nació futbolísticamente en U de Chile y se dio la vuelta larga en el fútbol chileno. Tras un irregular ciclo en los tomateros, vuelve a la Primera B donde jugó por años.

Así presentaron al refuerzo estelar de Humberto Suazo

San Luis de Quillota oficializó el arribo de su nuevo jugador para reforzar el mediocampo de Humberto Suazo. “Refuerzo de Primera. Danilo Catalán, con 28 años, llega a nuestro club para aportar su experiencia luego de jugar en la división de honor”, avisaron los canarios.

“Además, el formado en Universidad de Chile, ex Magallanes y Deportes Limache, suma versatilidad al mediocampo canario. ¡Bienvenido, Cata!”, complementó el elenco amarillo.

Catalán registra pasos por clubes como Deportes Valdivia, Recoleta, La Serena, Santiago Morning y Santa Cruz. Su último equipo en la B había sido Magallanes, en 2024, donde saltó a defender a Limache en la Liga de Primera.

Nació en Miami, es chileno y cautivó a Chupete Suazo en San Luis de Quillota: "La confianza del profe…"

Nació en Miami, es chileno y cautivó a Chupete Suazo en San Luis de Quillota: "La confianza del profe…"

San Luis de Quillota buscará el despegue en Primera B cuando en la cuarta fecha enfrente a Deportes Copiapó, en el Lucio Fariña. El duelo se jugará este sábado 14 de marzo, a las 20:30 horas.

