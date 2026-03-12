Deportes Antofagasta busca con todo su regreso a la máxima división del fútbol chileno, donde ha tenido un duro comienzo de temporada, ubicándose en el puesto 11 de la tabla de posiciones, lejos de la zona de punteros tras las tres fechas disputadas.

Ante esto, los Pumas selló la llegada de un nuevo refuerzo para buscar la hazaña y presentó a través de sus redes sociales a Simón Ramírez como su nuevo refuerzo. “Simón Ramírez se suma oficialmente como refuerzo del plantel profesional”.

El jugador fue anunciado a pocas horas de que cierre el mercado de transferencia de la Primera B.

La carrera de Simón Ramírez

El jugador comenzó su carrera en Huachipato, pasando luego por Benfica B, Universidad de Concepción, Unión La Calera, sumándose a Unión Española el 2023.

ver también Antofagasta se frota las manos por un cuantioso botín gracias al Tucu Contreras y Millonarios de Colombia

¡Los Pumas se refuerzan!

El cuadro antofagastino buscan logran el ascenso a la máxima división del fútbol chileno, categoría en la que no juega desde su descenso el 2022. Para ello, los Pumas ficharon a numerosos refuerzos esta temporada.

A Simón Ramírez, se suman Alex Ibacache, Matías Gallegos, Diego Rojas, José Pablo Monreal, Sebastián Leyton y Kevin Campillay.

Publicidad

Publicidad

Síntesis: