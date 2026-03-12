Unión Española vive un complejo momento mientras intenta volver a la máxima categoría del fútbol chileno. El conjunto hispano atraviesa un presente complicado en la Primera B, donde no ha logrado consolidarse en la parte alta de la tabla y actualmente se ubica en el noveno lugar, lejos de los puestos que otorgan el ascenso a Primera División.

A este escenario se suma una racha negativa de resultados, ya que el equipo acumula dos derrotas consecutivas tras caer ante Deportes Recoleta y Magallanes.

Ante esto, el técnico del equipo, Gonzalo Villagra, se refirió a la dura derrota con Magallanes y lo que se viene para los próximos encuentros. “Lo que más queremos es tener el balón para atacar. Por momentos lo pudimos hacer, pero también hay momentos en que hay que defenderse”, según recoge el medio Primera B Chile.

En la misma, línea, se refirió al gol de la Academia que cerró el encuentro. “En la última jugada que te ganan el gol… es terrible. No tenemos la capacidad de defender mejor ese balón, que al final es un centro que es como un 50-50″.

Asimismo, agrega que ya piensan en su próximo rival que es Deportes Antofagasta. “Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo y encontrar las mejores piezas para enfrentar el próximo partido”.

La crisis de Unión Española

Según revela AS Chile, “hay mucha molestia por los resultados, porque se considera que hay plantel para pelear el ascenso”, debido a esto, Villagra seguirá al mando del banquillo por un partido más, pero el duelo contra los Pumas será clave para determinar su futuro junto a los hispanos.

El medio agrega que una derrota frente a Deportes Antofagasta lo sacará del cargo, por lo que tendrá la obligación de ganar si es que busca extender su proceso con los hispanos.

