Este fin de semana se llevará a cabo la cuarta jornada de la Primera B, que tendrá como plato fuerte uno de los duelos más calientes del fútbol chileno, pues se enfrentarán Curicó Unido y Rangers en un nuevo “Clásico del Maule”.

Pero este duelo tendrá un condimento muy especial. Este encuentro se disputará por primera vez y después de dos años de cerrar sus puertas, en el remodelado Estadio La Granja en suelo “tortero”, que tendrá su bautismo de fuego.

Lo anterior luego que la Delegación Presidencial maulina decidió aprobar la realización de este encuentro, el próximo domingo 15 de marzo desde las 18:00 horas, aunque para dar el visto bueno definitivo se debieron realizar medidas extremas.

Clásico de Primera B se jugará en remodelado estadio

Las autoridades regionales de Gobierno indicaron que el encuentro no recibirá a hinchas de Rangers, y que además tendrá un aforo permitido de apenas 6.640 espectadores. La razón es que no se abrirán al público las nuevas dependencias construidas recientemente.

Así las cosas, los fanáticos de Curicó podrán vivir este tradicional duelo de la Primera B únicamente en las tribunas Andes, Tribuna Pacífico y Codo Sur. Para ello, el club local abrió la venta de entradas con valores que irán desde los $7 mil a los $20 mil pesos.

La última vez que los albirrojos fueron locales en La Granja ocurrió hace un año, cuatro meses y casi 25 días, es decir, el 20 de octubre del 2024, cuando perdieron ante Deportes Antofagasta por 0-2, con goles de José Bandez y Sebastián Ubilla.

