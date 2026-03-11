Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

U. de Chile vs. Coquimbo Unido: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los azules buscan escalar en la tabla de posiciones, enfrentándose al conjunto pirata.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Los azules enfrentarán a la U de Conce por la sexta fecha del Campeonato Nacional.
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTLos azules enfrentarán a la U de Conce por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

La historia entre Universidad de Chile y Francisco Meneghini terminó este miércoles, cuando el club anunció que alcanzó un acuerdo para la salida del técnico argentino y confirmó que Jhon Valladares asumirá de forma interina.

El DT temporal del Romántico Viajero ahora deberá preparar al equipo para un desafío complejo en la Cuarta Región para enfrentar a Coquimbo Unido por la fecha 7 de la Liga de Primera.

U. de Chile vs. Coquimbo Unido: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido juegan este s´bado 14 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la séptima fecha de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
La IA elige: Este es el DT ideal para la U tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini

ver también

La IA elige: Este es el DT ideal para la U tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini

Así va la tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad
Lee también
Uno "estuvo listo" en Colo Colo: filtran nominados de Coquimbo a la Roja
Selección Chilena

Uno "estuvo listo" en Colo Colo: filtran nominados de Coquimbo a la Roja

Es de los más cuestionados en la U 2026 y pide "sacar carácter para..."
U de Chile

Es de los más cuestionados en la U 2026 y pide "sacar carácter para..."

Coquimbo le da una pésima noticia a la U para su próximo partido
U de Chile

Coquimbo le da una pésima noticia a la U para su próximo partido

Un ex U de Chile rompe se quiebra en Colombia por fichaje de un compañero
Internacional

Un ex U de Chile rompe se quiebra en Colombia por fichaje de un compañero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo