La historia entre Universidad de Chile y Francisco Meneghini terminó este miércoles, cuando el club anunció que alcanzó un acuerdo para la salida del técnico argentino y confirmó que Jhon Valladares asumirá de forma interina.
El DT temporal del Romántico Viajero ahora deberá preparar al equipo para un desafío complejo en la Cuarta Región para enfrentar a Coquimbo Unido por la fecha 7 de la Liga de Primera.
U. de Chile vs. Coquimbo Unido: Horario y dónde ver EN VIVO
Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido juegan este s´bado 14 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la séptima fecha de la Liga de Primera.
El partido entre Azules y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
