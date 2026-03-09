Universidad de Chile jugará hoy lunes un partido clave ante la U de Concepción en el Estadio Nacional. Si los azules ganan se quedarán a tres puntos del líder Colo Colo, pero si pierden estarán otra vez muy cerca de los puestos de descenso.

Tras este compromiso a los dirigidos por Francisco Meneghini se les viene una salida brava, ya que les tocará visitar a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 7 del torneo. Por lo mismo el sacar un buen resultado ante el Campanil es crucial.

Lamentablemente y como ha sido habitual en esta clase de partidos la autoridad le dio un duro golpe al espectáculo, ya que se ratificó que no habrá presencia de hinchas azules en el recinto coquimbano.

Coquimbo le cierra las puertas a hinchas de Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por el sitio Dale Bulla, la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo decidió que el duelo entre piratas y azules se jugará solo con la presencia de hinchas de la escuadra local.

El Estadio Francisco Sánchez Rumoroso tendrá un aforo de once mil espectadores, siendo en su totalidad el 100% para solo seguidores de Coquimbo Unido.

Universidad de Chile visitará por la fecha 7 a Coquimbo Unido sin la presencia de hinchas azules. | Foto: Photosport.

¿Cuándo se jugará el Universidad de Chile vs Coquimbo Unido?

Este encuentro está pactado para el próximo sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

