Manley Clerveaux es figura en Primera B: se juega la posibilidad de ir al Mundial con Haití

Una grata sorpresa en Primera B ha sido Manley Clerveaux, veloz extremo de Puerto Montt que llegó a préstamo desde Colo Colo y ha respondido de gran manera en el cuadro salmonero.

Lleva dos goles en tres partidos, siendo un arma de recambio importante para el entrenador Emiliano Astorga, que ha conseguir solamente triunfos en este arranque de temporada.

Por lo mismo hay una pregunta que ronda mucho entre los amantes del fútbol, considerando Haití, país en el que nació, jugará el Mundial. ¿Tiene chances de ser convocado?

Manley Clerveaux ha tenido un buen rendimiento en Puerto Montt

Clerveaux ya estuvo en una pre nómina de Haití

Lo cierto es que el entrenador del seleccionado centroamericano, Sébastien Migné, ya lo incluyó a Clerveaux en una pre nómina de 42 jugadores en mayo del año pasado, antes de jugar la fase final de las eliminatorias centroamericanas.

Finalmente el delantero no entró en el listado final para enfrentar a Aruba y Curazao, pero dejó en evidencia que sí lo tiene considerado y puede ser una de las sorpresas para el certamen mundialista.

No es fácil eso sí la competencia para “Neyman”. Los jugadores titulares por las bandas en Haití en el último partido de eliminatorias ante Nicaragua fueron Louicius Deedson (Dallas FC) de 25 años y tasado en 1.2 millones, mientras que el otro fue Ruben Providence (Almere City, segunda división de Países Bajos), de 24 años y tasado en 300 mil dólares.

A veces también utilizan por una orilla a Josué Casimir, que sí está varios peldaños más arriba: juega en el Auxerre de Francia y está tasado en 3.5 millones de dólares. También juega a veces como “10”, detrás del 9.

Haití en el Mundial tendrá un grupo bastante duro, pues debutará ante Escocia y luego debe enfrentar a Brasil y Marruecos. Los amistosos pactados en la previa son Túnez e Islandia.

