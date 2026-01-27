Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

“Solo quiero jugar y ser feliz”: Clerveaux clama tras dejar Colo Colo y debutar en Puerto Montt

El ex albo enterró las polémicas que lo sacaron de Macul y relata su nueva vida en el sur del país, buscando relanzar su carrera.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
La nueva vida del ex albo.
© Instagram / Puerto Montt.La nueva vida del ex albo.

Deportes Puerto Montt tuvo su esperada Tarde Albiverde el pasado sábado, donde vencieron 3-2 al club Sol de Mayo. Dicha fiesta estuvo marcada también por el debut de Manley Clerveaux, uno de sus fichajes estrellas.

El canterano dejó con polémica Colo Colo tras ser acusado de actos de indisciplina en Macul. Pero en el sur hizo borrón y cuenta nueva, enterrando la controversia vivida con los albos.

“Estoy agradecido por el apoyo, decir que me siento feliz de poder estar aquí, quiero demostrar qué tipo de jugador soy. Día a día le muestro al profe para agarrar más minutos y confianza”, dijo al medio Mi Sur Deportes.

Clerveaux feliz como un “Delfín” más

Manley Clerveaux se sinceró sobre su nueva etapa en la Primera B defendiendo a Deportes Puerto Montt. Ahí reconoció que busca dejar atrás las polémicas y volver a disfrutar del fútbol.

“La gente aquí es muy cariñosa, lo único que quiero es jugar y ser feliz, pasarlo bien y hacer goles”, aseguró, luego de ingresar como suplente en la llamada Tarde Albiverde.

Publicidad

Por eso, “Neyman” apunta a despegar y romperla con los delfines este 2026, coronando su año con un ascenso en el sur de Chile. Acostumbrado al clima cálido, reconoció que igual “me gusta el frío, me voy acostumbrando día día, tenemos que prepararnos, con lluvia igual se entrena”.

Foto: Puerto Montt.

Foto: Puerto Montt.

“El grupo muy lindo, los compañeros nos tiramos para arriba entre nosotros, peleamos para hacer un campeonato perfecto. Confiamos en que vamos a salir a pelear”, cerró.

Publicidad
Lee también
El drástico giro de Manley tras salir de Colo Colo: ¡decisión clave!
Colo Colo

El drástico giro de Manley tras salir de Colo Colo: ¡decisión clave!

"Les aseguro que seré goleador del torneo": Clerveaux entierra a Colo Colo
Chile

"Les aseguro que seré goleador del torneo": Clerveaux entierra a Colo Colo

"Más adelante...": Clerveaux avisa que se ve lejos de Colo Colo
Colo Colo

"Más adelante...": Clerveaux avisa que se ve lejos de Colo Colo

Borghi escoge al fichaje ideal para Colo Colo entre dos figuras
Colo Colo

Borghi escoge al fichaje ideal para Colo Colo entre dos figuras

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo