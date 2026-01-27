Deportes Puerto Montt tuvo su esperada Tarde Albiverde el pasado sábado, donde vencieron 3-2 al club Sol de Mayo. Dicha fiesta estuvo marcada también por el debut de Manley Clerveaux, uno de sus fichajes estrellas.

El canterano dejó con polémica Colo Colo tras ser acusado de actos de indisciplina en Macul. Pero en el sur hizo borrón y cuenta nueva, enterrando la controversia vivida con los albos.

“Estoy agradecido por el apoyo, decir que me siento feliz de poder estar aquí, quiero demostrar qué tipo de jugador soy. Día a día le muestro al profe para agarrar más minutos y confianza”, dijo al medio Mi Sur Deportes.

Clerveaux feliz como un “Delfín” más

Manley Clerveaux se sinceró sobre su nueva etapa en la Primera B defendiendo a Deportes Puerto Montt. Ahí reconoció que busca dejar atrás las polémicas y volver a disfrutar del fútbol.

“La gente aquí es muy cariñosa, lo único que quiero es jugar y ser feliz, pasarlo bien y hacer goles”, aseguró, luego de ingresar como suplente en la llamada Tarde Albiverde.

Por eso, “Neyman” apunta a despegar y romperla con los delfines este 2026, coronando su año con un ascenso en el sur de Chile. Acostumbrado al clima cálido, reconoció que igual “me gusta el frío, me voy acostumbrando día día, tenemos que prepararnos, con lluvia igual se entrena”.

Foto: Puerto Montt.

“El grupo muy lindo, los compañeros nos tiramos para arriba entre nosotros, peleamos para hacer un campeonato perfecto. Confiamos en que vamos a salir a pelear”, cerró.

