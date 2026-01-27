Se mueve Colo Colo en los días previos a su debut en la Liga de Primera. Ahí aparece el inesperado nombre de Lautaro Pastrán, quien está muy cerca de arribar al equipo como refuerzo.

“Ya estaba sondeando la dirigencia de ByN a Lautaro Pastrán. Jugó en la Liga de Quito, pertenece a Belgrano y está muy cerca de Colo Colo. Solo restan detalles, podría darse en las próximas hora”, avisó Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile.

Por eso, los hinchas albos rápidamente activaron las redes sociales y en una habitual movida le consultaron al comunicador cómo se viene la mano con otros refuerzos. Eso, porque Diego Valdés y Víctor Dávila también habían sonado fuerte.

La verdad de los nombres que busca Colo Colo

Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile, aclaró la situación de Lautaro Pastrán, Diego Valdés y Víctor Dávila con Colo Colo. De esos nombres, el ex Everton ya “está listo”.

Pastrán dejó grata imagen en Everton /Photosport

“Lo que falta saber de aquí al miércoles es si Lautaro Pastrán será el último refuerzo de Colo Colo o si van a seguir buscando jugadores en esa zona”, dijo el comunicador. Fue ahí que le puso la lápida a los otros nombres.

En ese sentido, Brandt le avisó a los hinchas que posiblemente sea solo Pastrán el fichaje. Eso sí, todo dependerá de la reunión de directorio de Blanco y Negro de este miércoles.

“Yo no tengo avanzado lo de Dávila y la oferta por Valdés fue muy baja. El miércoles debería quedar claro si va llegar alguien más”, cerró. Por ahora, solo Lautaro Pastrán estamparía la firma.

