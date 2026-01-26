Carlos Caszley elige al portero que debe reforzar Colo Colo: “Yo me quedó con…”

Colo Colo sigue en el mercado de fichajes y ahora uno de los puestos a reforzar es el arco. Por petición de Fernando Ortiz, todavía se busca un golero que pueda competir con Fernando De Paul.
Ante esto, los nombres empiezan a aflorar y la lista se acorta ahora último con Ignacio González y Sebastián Pérez. Sin embargo, esta situación no causa mucha gracia en Carlos Caszely.
Así lo confesó en conversación con Redgol donde recalcó que se debe dar la oportunidad a los jugadores formados en casa. En especial tras el último partido de pretemporada ante Peñarol donde Gabriel Maureira apareció como nueva carta en el arco junto al “Tuto” y Eduardo Villanueva.
“Yo me quedó con el chico que atajó en Uruguay. Si van a traer a uno para apurar a De Paul, si es muy buen arquero. Y si no puede estar tienen a Gabriel Maureira. Después van a decir que no tienen planta. Mejor dejar uno de casa y potenciarlo”, expresó.
Incluso citó a uno de los entrenadores históricos del fútbol chileno y un consejo clave sobre la formación de jugadores para que ByN no cometa un nuevo despilfarro de dinero. “El ‘Zorro’ Álamos decía que a los cadetes hay que dejarlo tres, cuatro o cinco partidos. Para que demuestren. Hoy con suerte los dejan uno”, acusó.
