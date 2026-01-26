Carlos Caszley elige al portero que debe reforzar Colo Colo: “Yo me quedó con…”

Colo Colo sigue en el mercado de fichajes y ahora uno de los puestos a reforzar es el arco. Por petición de Fernando Ortiz, todavía se busca un golero que pueda competir con Fernando De Paul.

Ante esto, los nombres empiezan a aflorar y la lista se acorta ahora último con Ignacio González y Sebastián Pérez. Sin embargo, esta situación no causa mucha gracia en Carlos Caszely.

ver también Tres sí, uno no: Los refuerzos de Colo Colo que podrán debutar ante Limache

Así lo confesó en conversación con Redgol donde recalcó que se debe dar la oportunidad a los jugadores formados en casa. En especial tras el último partido de pretemporada ante Peñarol donde Gabriel Maureira apareció como nueva carta en el arco junto al “Tuto” y Eduardo Villanueva.

“Yo me quedó con el chico que atajó en Uruguay. Si van a traer a uno para apurar a De Paul, si es muy buen arquero. Y si no puede estar tienen a Gabriel Maureira. Después van a decir que no tienen planta. Mejor dejar uno de casa y potenciarlo”, expresó.

De Paul asoma como el portero titular de Colo Colo. Villanueva y Maureira pelearán el puesto con el “Tuto”

Incluso citó a uno de los entrenadores históricos del fútbol chileno y un consejo clave sobre la formación de jugadores para que ByN no cometa un nuevo despilfarro de dinero. “El ‘Zorro’ Álamos decía que a los cadetes hay que dejarlo tres, cuatro o cinco partidos. Para que demuestren. Hoy con suerte los dejan uno”, acusó.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras en el Cacique siguen en búsqueda de fichajes, el calendario sigue su rumbo y se avecina el debut por la Liga de Primera. Colo Colo comienza el campeonato nacional visitando a Deportes Limache este sábado 31 de enero en el estadio Elias Figueroa. El duelo está programado para las 12:00 horas y será transmitido por TNT Sports.