Pronósticos Benfica vs Real Madrid: Mbappé puede negarle la clasificación al equipo de Mourinho

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Benfica vs Real Madrid en la última fecha de la Champions League.

El Benfica de José Mourinho se juega la clasificación en la UEFA Champions League 2025/26 en su casa ante Real Madrid. El cuadro portugués ganó dos partidos y perdió cinco, por lo que tiene seis puntos y está a dos de los 24 clasificados a la siguiente instancia. El Merengue, por su parte, está en el tercer lugar tras cosechar 15 unidades, producto de cinco victorias y dos derrotas, aunque no tiene asegurado su pase a los octavos de final.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Benfica vs Real Madrid

Resultado final: Real Madrid + Anota en cualquier momento: Real Madrid 2.25 Atajadas de Thibaut Courtois: Más de 2.5 1.90 Tiros de esquina de Benfica: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Real Madrid: Menos de 6.5 2.05

El momento estelar de Mbappé en Real Madrid

Kylian Mbappé atraviesa un gran momento goleador: lleva tres partidos consecutivos anotando, con un gol ante Levante, un doblete frente a Mónaco y otro ante Villarreal. En todos esos encuentros, Real Madrid se quedó con la victoria.

El delantero francés venía de superar una lesión que le impidió disputar la Supercopa de España. Antes de ese torneo, también había convertido en tres compromisos seguidos, todos con triunfos de su equipo.

Resultado final: Real Madrid + Anota en cualquier momento: Real Madrid – 2.25 en bet365

Seguridad en el arco: las atajadas de Courtois sostienen al Merengue

En sus seis partidos disputados en la Champions League, Thibaut Courtois registró más de dos atajadas en cada uno: cuatro frente a Marsella, Kairat Almaty y Juventus; ocho ante Liverpool; seis contra Manchester City; y cinco frente a Mónaco. Cabe recordar que el guardameta belga se perdió el encuentro frente a Olympiacos.

Atajadas de Thibaut Courtois: Más de 2.5 – 1.90 en bet365

Tendencias opuestas en córners entre Benfica y Real Madrid

En 10 de sus 11 partidos en esta competencia, el conjunto portugués registró más de tres saques de esquina a favor.

El Merengue no alcanzó los siete córners en ninguna de sus tres presentaciones como visitante en el certamen.

Tiros de esquina de Benfica: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Real Madrid: Menos de 6.5 – 2.05 en bet365

Cuotas en Benfica vs Real Madrid

Historial de Benfica vs Real Madrid: últimos partidos