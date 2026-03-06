Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Audax Italiano en Liga de Primera

Albos e Itálicos se enfrentan por la fecha 6 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Los albos se enfrentan este fin de semana a los itálicos.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLos albos se enfrentan este fin de semana a los itálicos.

Colo Colo busca dar vuelta la página tras la derrota en el Superclásico, y este fin de semana tendrá la chance de hacerlo cuando visite a Audax Italiano, por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Los albos necesitan sumar de a tres para no perder terreno en la parte alta de la tabla. Mientras que los itálicos, llegan con confianza tras asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana luego de eliminar a Cobresal en Calama, pese a su irregular campaña en el torneo.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Audax Italiano EN VIVO?

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este sábado 7 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 4 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026

ver también

El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad
Lee también
¿Cuándo juega Colo Colo vs. Audax Italiano en Liga de Primera?
Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Audax Italiano en Liga de Primera?

El partido que va por TV abierta en la Fecha 6 Liga de Primera 2026
Campeonato Nacional

El partido que va por TV abierta en la Fecha 6 Liga de Primera 2026

Programación Fecha 6 Liga de Primera: Agenda de partidos
Campeonato Nacional

Programación Fecha 6 Liga de Primera: Agenda de partidos

Guarello apunta al único jugador de la U que se salva de la crisis
U de Chile

Guarello apunta al único jugador de la U que se salva de la crisis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo