Arturo Sanhueza y las críticas como DT en Temuco: “Que mi imagen se dañe o no, lo decidí al ser futbolista”

El actual DT del Pije no lo pasa bien con las críticas por el inicio de temporada. Ejemplificó su postura al recordar su carrera como jugador.

Por Nelson Martinez

El Sanhueza DT repasa su ciclo como jugador.
Con un irregular comienzo de temporada en la Primera B, el ciclo de Arturo Sanhueza como entrenador de Deportes Temuco ha tenido críticas. El ex volante viene de dirigir a final de año, salvando al club del descenso.

Tras cosechar un punto en dos fechas, el ex capitán de Colo Colo enfrentó los micrófonos y no le hizo el quite a las críticas. Desde la Araucanía, el entrenador dijo que no le afectan los cuestionamientos y solo piensa en mejorar la campaña.

“De que mi imagen pueda estarse dañando o no, es una decisión que tomé cuando quise ser futbolista”, partió diciendo. Pero no se quedó ahí, ya que siguió explicando por qué le pone el pecho a las balas con tanta facilidad.

Arturo Sanhueza y su liderazgo en medio de la crisis

Siguiendo con su explicación por el mal momento como entrenador de Deportes Temuco, Arturo Sanhueza se tomó con calma las críticas. El DT dijo que desde su época de jugador aprendió a lidiar con esos momentos.

Arturo Sanhueza en su ciclo como entrenador del Pije /Photosport

“Cuando decidí ser entrenador, (Temuco) era uno de los lugares donde quería dirigir. Eso pasa, el entrenador está en el ojo del huracán y debe saber lidiar con las críticas“, explicó.

Por eso, el Rey Arturo se toma con calma su rol como líder del equipo del Pije. Para Sanhueza, en una crisis el DT “no es el mayor responsable cuando se gana o pierde el equipo, pero debe haber una persona donde enfocarse la derrota o triunfo”.

“Eso lo tengo asumido, ya que son los riesgos que uno toma en esta hermosa pero ingrata profesión”, cerró. Deportes Temuco jugará este lunes 9 de marzo su próximo duelo, visitando a Deportes Copiapó, a las 20:30 horas.

