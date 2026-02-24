Cobreloa comenzó la Primera B por debajo en el marcador ante Deportes Temuco, que se puso en ventaja mediante un golazo de tiro libre de Maximiliano Cuadra. Pero uno de los refuerzos loínos sacó un gran nivel para ser clave en la remontada.

De hecho, Tomás Aránguiz anotó un gran gol en el estadio Zorros del Desierto. Por si eso fuera poco, repartió dos asistencias para el 3-1 definitivo de los pupilos de César Bravo ante el Pije. “Contento del primer gol en Calama, me han recibido de muy buena manera mis compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas”, dijo el ex Magallanes.

“Por las redes sociales llegaron muchos mensajes de apoyo. Y eso mi familia lo ve y lo recibe de muy buena manera. Se agradece, no es fácil abandonar Magallanes después de ocho años, llegar acá un jugador nuevo y que lo reciban de esa manera. Totalmente agradecido, esperamos seguir cumpliendo metas en el año”, aseguró el talentoso mediocampista.

Tomás Aránguiz grita su gol abrazado por Jorge Paul Gatica. (Pedro Tapia/Photosport).

Aránguiz fue condecorado por el medio En La Línea con un pequeño trofeo que lo distinguió como la figura del partido. Por cierto, tuvo respaldo en las tribunas de su círculo íntimo. “Me acompañan a todos lados, querían estar en el primer partido”, reveló el otrora volante de la Academia.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Recién volvió a Cobreloa y generó un escándalo en el mercado de fichajes: “Una situación incómoda, voy a…”

Tomás Aránguiz goza primera gran tarde en Cobreloa: deslumbró vs Temuco

Para Tomás Aránguiz, el primer partido en la Primera B con Cobreloa fue muy especial y ante Deportes Temuco, rival siempre complicado en la categoría de plata del fútbol chileno. “Se dio un partido hermoso con un gol y dos asistencias”, describió el jugador de

“Pero lo más importante fue que ganamos, mostramos un buen juego y sumamos tres puntos en casa”, apuntó para destacar que lo más importante es el aspecto colectivo de los Zorros del Desierto, que el año pasado perdieron el boleto a la élite del fútbol chileno frente a Deportes Concepción.

Tomás Aránguiz aguanta la marca del delantero uruguayo Luis Acevedo. (Pedro Tapia/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Y sobre si la conquista tenía destinatarios especiales, fue claro. “Le dedico el gol a mi familia, querían estar en la primera fecha apoyándome. Después se hace complicado por el trabajo y el colegio. Contento que celebraron el triunfo y mi gol en la galería”, cerró Tomás Aránguiz, quien espera seguir con este rendimiento.

El siguiente escollo de Cobreloa en la Liga de Ascenso 2026 será frente a Deportes Santa Cruz en condición de visitante: aquel duelo se disputará el viernes 27 de febrero en el estadio Joaquín Muñoz García a contar de las 20:30 horas.

ver también “Me pegó un combo por atrás”: John Armijo acusa agresión del presidente de San Marcos

Revisa el compacto del triunfo de Cobreloa vs Deportes Temuco

Publicidad

Publicidad

Así va la tabla de la Primera B 2026

Al cabo de la primera fecha, fueron varios los equipos que tuvieron jornadas triunfales y así está la tabla de posiciones en la Primera B 2026.

En resumen

Cobreloa venció 3-1 a Deportes Temuco en el estadio Zorros del Desierto.

Tomás Aránguiz lideró la remontada con un gol y dos asistencias en el debut.

El próximo partido será ante Santa Cruz el 27 de febrero a las 20:30 horas.