El Festival de Viña regresó a la pantalla con una nueva edición y vive este lunes su segunda jornada, en la que el humorista Rodrigo Villegas será el encargado, por tercera vez en su carrera, de hacer reír al exigente público de la Quinta Vergara.

Su trayectoria sobre los escenarios es ampliamente conocida, pero existe una faceta poco difundida del comediante que muchos desconocer: su pasión por el fútbol y por un club en particular del que es hincha.

El equipo favorito de Rodrigo Villegas

Tras su recordada presentación en 2023, cuando se llevó todas las Gaviotas, el artista recordó su paso por Calama y reveló su simpatía por Cobreloa, equipo al que sigue desde hace años.

“Tengo muy buenos recuerdos de Calama. Viví ahí, compré en la pulpería, fui a ver a Cobreloa. Soy hincha de Cobreloa”, reveló hace algunos años.

¿A qué hora se presenta Rodrigo Villegas?

El comediante saldrá al escenario después de la presentación de Pet Shop Boys, por lo que se espera que comience su rutina en un horario cercano a la medianoche.

La tercera vez de Rodrigo Villegas en Viña

El comediante entregó detalles de su presentación en una conferencia de prensa, donde señaló: “La dinámica del show es que yo propongo un viaje para que la gente lo pase bien, un viaje bien nostálgico dentro de mi playlist. Así se llama el show: ‘Playlist, un viaje necesario'”.

“Hay sorpresas, pero la idea es que la gente lo pase bien. Esto es un regalo para la gente. La intención de este espectáculo era transformar una válvula de escape para el público, porque estamos en una realidad muy rara”, explicó.