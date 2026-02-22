Este domingo se dará inicio a una nueva edición del Festival de Viña, donde Matteo Bocelli se perfila como una de las grandes sorpresas del certamen. Tras su destacada aparición junto a su padre, Andrea Bocelli, en la edición 2024, el cantante italiano regresa esta vez como uno de los protagonistas de la primera noche.

En la antesala de su presentación, programada para este domingo, Bocelli realizó un inesperado comentario sobre Alexis Sánchez, quien desarrolló una extensa trayectoria en el fútbol italiano y defendió los colores del club de sus amores, el Inter de Milan.

Mateo Bocelli recuerda el paso de Alexis por el Inter

El artista fue consultado por Redgol en la conferencia de prensa de su presentación en Viña sobre si recuerda el paso de Alexis por el Inter de Milán. “Oh, Alexis, amo a Alexis, lo extrañamos”, expresó Bocelli.

ver también Marcelo Díaz le deja el visto al Festival de Viña para volver a jugar en U. de Chile

Matteo Bocelli en Viña

En una conferencia de prensa, el cantante se refirió a lo que será su presentación “Voy con el mismo amor, con la misma pasión por la música que hago. Pero algo especial pasó aquella noche, porque lo que sentí en el palco, frente a la Quinta Vergara”.

“Y después especialmente, cuando las redes sociales y los diarios empezaron a hablar sobre la presentación; y por eso soy muy agradecido de estar aquí nuevamente, de ser bienvenido, con la calidez tan increíble del público, y espero dar una vez más una buena actuación”.

Publicidad

Publicidad

¿Qué artistas se presentan este domingo en Viña?

Este domingo 22 de febrero la artista latina detrás de éxitos como “Conga”, “Hoy y Mi Tierra”, Gloria Estefan, será la encargada de abrir el certamen, seguido con el humor del comediante nacional Stefan Kramer, mientras que el popular artista italiano cerrará la jornada.