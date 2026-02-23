La U de Chile vive sus semanas más complejas después de meses siendo protagonista del fútbol nacional. El Romántico Viajero no lo ha pasado bien en el arranque de la Liga de Primera y los rumores sobre una salida de Francisco Meneghini suenan cada vez con más fuerza. Especialmente porque se le viene el Superclásico.

Este fin de semana el elenco estudiantil se traslada al Estadio Monumental para desafiar a Colo Colo en un duelo que, para muchos, puede marcar la salida del DT. Los malos resultados tienen a Paqui contra las cuerdas y hay voces que aseguran que una derrota le costará el puesto.

Sin embargo y más allá de lo que se especula, en la dirigencia del Bulla ya tienen claro el panorama. Así por lo menos lo dieron a conocer este lunes, donde explicaron la postura que han tomado en el CDA con el caso.

Francisco Meneghini no se mueve de la U aunque pierda el Superclásico con Colo Colo

El futuro de Francisco Meneghini, aunque pierda, seguirá siendo azul. Pese a que el empate con Deportes Limache provocó un nuevo golpe interno, en el Romántico Viajero no piensan en sacar al técnico de su puesto por ahora.

La U no piensa en la salida de Francisco Meneghini, por lo menos hasta unos días después del Superclásico. Foto: Photosport.

¿La razón? La cercanía que hay entre el choque con Colo Colo y el que tendrán con Palestino por un lugar en una copa internacional. Fue el periodista Felipe Labbé quien en Sportscenter de ESPN contó los detalles asegurando que “no, va a estar pase lo que pase. Es muy difícil que salga con una derrota en el Superclásico, porque tres días después va a jugar Sudamericana“.

Es este el principal motivo por el que en la U descartan la salida de Francisco Meneghini, por lo menos hasta el cruce con el Tino. “Entienden que es la semana más importantes en el año y entiende que, con el fixture, será trascendental“.

Aunque el periodista dejó en claro que un triunfo ante Colo Colo le permitiría sacarse la mochila de encima, por lo menos un par de jornadas más. “Hoy el Superclásico parece ser el envión necesario para darle vuelta a este arranque de la U, que llega sin triunfos“.

El reportero insistió en que el DT no saldrá de la banca azul aunque caiga con el Cacique. “Es muy difícil que vaya a salir previo al duelo con Palestino porque la U necesita mantener una idea de juego y mantener una estabilidad“.

“Ahora, si es que no se obtienen los resultados esperados, idealmente dos triunfos en el Superclásico y pasar de fase con Palestino, queda pendiendo de un hilo“, sentenció.

Francisco Meneghini se prepara para lo que será una semana en la que se jugará su continuidad al mando de la U. Paqui no saldrá si pierde con Colo Colo, pero quedará obligado a avanzar en Copa Sudamericana si no quiere salir por la puerta chica del Bulla.

¿Cuándo y a qué hora es el Supeclásico entre Colo Colo y la U?

Francisco Meneghini buscará levantar su proceso al mando de la U en el Superclásico. El Bulla visita a Colo Colo en el Estadio Monumental este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas.

