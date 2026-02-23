Tras un arranque lleno de dudas, Colo Colo se ha ido afirmando poco a poco y llega al Superclásico como uno de los líderes de la Liga de Primera. El Cacique venció a O’Higgins para llegar a la cima y ahora se prepara para un duelo clave ante la U de Chile.

Este fin de semana el Eterno Campeón recibe al Bulla en la versión 199 del derbi del fútbol chileno, con Fernando Ortiz teniendo un gran duda por aclarar. Y es que el ataque ha sido un tema tras la lesión de Javier Correa, algo que deja instalada la duda de si debe insistir con el esquema que venía probando.

El DT se la jugó con un doble 9 cuando pudo tener a ambos jugadores a disposición. Sin embargo, entre las molestias, el buen momento de Maximiliano Romero y la necesidad de ganar en casa, podría haber novedades importantes para el compromiso.

Fernando Ortiz y su dilema en Colo Colo: ir o no con un doble 9 en el Superclásico

En Colo Colo inician sus trabajos para el Superclásico ante la U con el mejor ánimo y algunas dudas por aclarar. El Cacique lleva tres triunfos al hilo y ahora espera darle la estocada final al proceso de Francisco Meneghini en el Bulla, aunque para ello debe definir algunas cosas.

Maximiliano Romero se afirma y le mete presión a Javier Correa como el 9 de Colo Colo. Foto: Photosport.

Una de las principales es lo que pasará con su delantera. Javier Correa quedó al margen del duelo con O’Higgins por problemas físicos y la idea es que vuelva frente al elenco estudiantil, aunque eso no está del todo confirmado.

Publicidad

Publicidad

Pese a que ha ido recuperándose, el momento que atraviesa Maximiliano Romero amenaza con la titularidad del 9. El nuevo refuerzo llegó con todo y se ha hecho notar con un impacto directo, generándose ocasiones en todas las fechas en las que ha jugado.

ver también ¿Ayudas a quién? La polémica jugada en favor de Colo Colo que el VAR ni mira ante O’Higgins

Cuando tuvo a los dos a disposición, Fernando Ortiz los mandó a la cancha como dupla. No obstante, en esos duelos no encontró los goles hasta los descuentos, algo que cambió ante O’Higgins. El tridente con Claudio Aquino y Leandro Hernández le permitió al flamante fichaje albo destaparse y, más allá de no marcar, sí dejar en evidencia que se entiende mejor que Javier Correa con sus compañeros.

Quedará esperar para ver cómo es la evolución del 9 durante esta semana para poder sumar minutos. Si no está en óptimas condiciones, todo indica que irá a la banca, pero es el técnico quien tendrá la última palabra al respecto.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo vuelve a los entrenamientos con la mira puesta en el Superclásico ante la U. El Cacique quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y así ir acercándose al título de la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico de Colo Colo con la U?

Colo Colo comienza a trabajar para recibir a la U en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. El Cacique y el Bulla se verán las caras en el Estadio Monumental este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas.