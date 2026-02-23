Después de mucho tiempo, Colo Colo por fin parece estar dejando atrás las dudas para consolidar el proceso de Fernando Ortiz. Este sábado el Cacique consiguió su tercer triunfo al hilo luego de vencer por la cuenta mínima a O’Higgins en un duelo que tuvo mucha polémica.

La victoria del Eterno Campeón ante el Capo de Provincia tuvo varias decisiones arbitrales que tienen molestos a los hinchas albos. Y es que además de los minutos agregados por el árbitro Mathias Riquelme, hubo una jugada polémica que la banca de Colo Colo pidió como penal

En la segunda etapa el Cacique pudo terminar con un marcador mucho más abultado de no ser por una mano clara en el área. No obstante, del VAR no llamaron al juez a revisarla.

La jugada que Colo Colo pidió penal frente a O’Higgins

En Colo Colo la fiesta fue total luego de vencer a O’Higgins en la Liga de Primera. Pese a que se llevó los tres puntos desde Rancagua, en el Cacique quedó dando vueltas la jugada sobre el final.

Colo Colo derrotó a O’Higgins por la cuenta mínima, pero pudo ser más si es que el VAR actuaba. Foto: Photosport.

Cuando se jugaban los descuentos del partido, ganaban por la cuenta mínima y les habían anulado un gol polémico, el Eterno Campeón lamentó que no se cobrara una mano.

Un intento de Francisco Marchant por la banda izquierda terminó en un centro que impactó en una mano abierta de Alan Robledo. De inmediato los reclamos se hicieron sentir en El Teniente de Rancagua, pero ni el juez Mathias Riquelme ni sus asistentes en el VAR intercedieron. En la TV no se repitió la jugada para esclarecer el asunto.

Esto ya desataba una serie de dudas respecto al rol que estaba teniendo el arbitraje, muy cuestionado por el plantel albo. Las críticas se estiraron luego de que, sin explicación, se agregaran cerca de tres minutos más a los siete que ya se habían dado. Esto, sin jugadas que retrasaran a ese punto las cosas.

Si bien la victoria permite llegar mucho mejor en lo anímico al Superclásico con la U, en el Eterno Campeón sigue dando vueltas la jugada. Esto, considerando que hoy comparten la cima con Huachipato y, por dos goles de diferencia, no están en lo más alto.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con la U?

Colo Colo buscará seguir en la cima de la Liga de Primera en una nueva versión del Superclásico ante la U. El Cacique recibe al Romántico Viajero este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas.