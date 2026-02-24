El plantel de O’Higgins ya está en Brasil y con ellos figura un número importante de siempre fieles hinchas. Por eso, la marea celeste ya alista banderazo y una fiesta para buscar la clasificación ante Bahía.

Pero con miras al duelo de Copa Libertadores, los fanáticos celestes recibieron un curioso aviso por redes sociales. Mediante la app X (ex Twitter), usuarios brasileños llamaron a los chilenos a tener precaución con su característico símbolo de hincha celeste.

Conocido es en Rancagua el gesto haciendo la “VI” con las manos, en alusión a la ex sexta región (hoy región del Libertador). Hinchas y jugadores realizan el símbolo siempre en Rancagua, pero en Salvador de Bahía la cosa es distinta.

La alerta a hinchas de O’Higgins en Brasil

En las redes sociales de hinchas de O’Higgins dieron aviso de reportes brasileños sobre el símbolo del Capo de Provincia con las manos. Usuarios locales llamaron a tener precaución por las calles de Salvador de Bahía.

“Dedos es una facción, 3 dedos es el rival, por lo que el riesgo es alto, es muy bueno evitarlo… Así que dígales que las señales con las manos no son bienvenidas aquí”, reportó el usuario @BahiaGilcimar.

Por su parte, @martins477 dijo que “exageran, pero decir que es mentira tampoco es del todo exacto; realmente exageran, pero es mejor evitarlo. Eso realmente no es bueno”.

Lo cierto es que la fiel hinchada ya está en Brasil y la advertencia es a no arriesgarse en otro país, donde se espera acudan en gran número al Arena Fonte Nova. O’Higgins ganó la ida por 1-0 y llega con ventaja al duelo en Salvador de Bahía.

¿Qué tan peligrosos son los símbolos con las manos en Brasil?