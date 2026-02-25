El primer rival en la Liga de Primera 2026 que tuvo la U de Chile de Francisco Meneghini fue el Audax Italiano en el Estadio Nacional. A pesar de que los azules terminaron con dos jugadores expulsados, los Tanos no pudieron ponerse en ventaja.

Pero sí dejaron muchas dudas en el comienzo oficial del proceso que lidera Paqui en el Romántico Viajero con esa paridad sin goles y las tarjetas rojas para los argentinos Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero. Al cabo de cuatro fechas, los Tanos suman siete puntos.

Y el director técnico argentino Gustavo Lema está contento con los pasos que da su plantel. “Estamos en construcción, es un equipo con muchos chicos del torneo pasado, pero está en construcción. Se fueron jugadores de mucha jerarquía y recorrido”, manifestó el trasandino en DSports Chile.

Gustavo Lema está satisfecho con varios aspectos del Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

Se refería por ejemplo a Eduardo Vargas, quien pasó al Bulla. O a Leonardo Valencia, quien dejó el Bicentenario de La Florida para recalar en Deportes Concepción. Incluso, al zaguero argentino Germán Guiffrey, otro que salió de los itálicos.

“E incorporamos jugadores con experiencia, tenemos un plantel muy joven, con muchas ganas y una predisposición bárbara. Estamos en esa construcción, bien, los números respaldan lo que nosotros vemos”, fue la cuenta alegre de Lema, quien sumó a su compatriota argentino Marcelo Ortiz para la zaga central.

Debutó en la Liga de Primera 2026 ante la U de Chile de Meneghini: “Audax mejoró muchísimo en…”

A pesar de que recibió algunas críticas por su disposición cauta ante la U de Chile de Paqui Meneghini, Gustavo Lema no perdió la brújula. “Se ha mejorado muchísimo en la parte defensiva”, reconoció el DT de 57 años, siempre en la entrevista que le concedió a la citada estación televisiva.

El defensor argentino Marcelo Ortiz y el portero chileno Tomás Ahumada, dos puntales de Audax. (Diego Martin/Photosport).

“También en los circuitos de juego. Nos falta ser un poquito más efectivos o contundentes, pero es todo una construcción y estamos muy contentos con este paso que estamos dando”, agregó Lema, quien tuvo mucha experiencia como ayudante técnico de Antonio Mohamed.

Por lo pronto, el bonaerense afina algunos detalles para la quinta fecha liguera: este viernes 27 de febrero, Audax Italiano visitará a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar a contar de las 20:30 horas, mientras que la semana siguiente se medirá a Cobresal por la Copa Sudamericana.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Audax Italiano sueña con pelear la parte alta de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 al cabo de cuatro partidos.

