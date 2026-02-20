“No me siento un DT, soy una persona que está acá por la voluntad de Dios”. Con esos dichos a AS Chile, Walter Erviti se presentó en el fútbol chileno para ser DT de Audax Italiano, en el año 2024.

Su ciclo en la banca itálica duró poco y nada. Tras perder en el debut con U de Chile, solo cosechó tres puntos en un total de cuatro duelos y fue cesado. Luego de volver a Argentina, hoy el DT emerge en política bajo el espacio Consolidación Argentina.

“Me genera mucho entusiasmo, mucha ilusión, porque reúne gente que compartimos valores, que estamos preocupados por el presente del país y que sea más prolijo. Necesitamos valores culturales que hemos perdido, y por sobre todas las cosas, que tenga una visión clara a futuro”, dijo a Infobae.

Las confesiones de su religión tras pasar por Chile

Walter Erviti hizo noticia en Chile por su mala campaña con Audax Italiano y sus dichos glorificando a Dios cada vez que perdía. Hoy el DT entró a la política, donde contó sus duros inicios que lo acercaron a la religión.

“Yo viví mucho tiempo en la calle, alejado de mi familia, tratando de ir tras un objetivo, un sueño, el cual tuve la posibilidad de lograrlo, pero hay un montón que no lo logran”, confesó.

Por eso, el DT que ahora entró a la política argentina cuenta que en esos duros momentos “me contuvo Dios, primeramente, yo soy un hijo de Dios. Pero después, claramente, el deporte me protegió, me resguardó, me enseñó a caminar, me alejó de tentaciones”.

“Nos cuesta salir a la calle o nos cuesta dejar a nuestros hijos salir a la calle pensando que le puede pasar algo. Entiendo que el presidente ha atacado situaciones que eran importante atacar, como le ha pasado a grandes presidentes de clubes, esté peleando un torneo económico”, cerró.