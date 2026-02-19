Este jueves 19 de febrero se cierra el libro de pases y los clubes de la Liga de Primera no podrán fichar más jugadores en este semestre. Y ahí, Audax Italiano es uno de los que más se movió en el final.

Durante la jornada anunciaron a Bryan Soto como su refuerzo, luego que el hombre de Colo Colo no lograra convencer a Fernando Ortiz. Pero a falta de informarlo en sus redes sociales, tienen listo a otro más.

Multicampeón con U Católica y vistiendo la camiseta cruzada por años, desde Everton arriba el último refuerzo tano. Con la idea de retomar su nivel, Raimundo Rebolledo será jugador de Audax este año.

Con seis títulos en la UC: Audax tiene a su último refuerzo

Raimundo Rebolledo es el tapado de última hora para vestir la camiseta de Audax Italiano. Con la ida de Jorge Espejo, Catuto llega a reforzar la banda derecha de los hombres de Gustavo Lema. Viene de irregular campaña en Viña del Mar.

Raimundo Rebolledo y su /Photosport

“El lateral derecho, formado en Universidad Católica, llega de manera libre desde Everton, donde disputó 18 partidos en la temporada 2025. Raimundo Rebolledo será jugador de Audax”, informó el medio Tanoticias.

Publicidad

Publicidad

Catuto ha jugado gran parte de su carrera en la UC, pero también tuvo pasos por otros elencos del fútbol chileno. Ahí figuran Curicó Unido, Ñublense, Unión La Calera y recientemente Everton.

ver también El choque del Clásico Universitario con un recital en el Estadio Nacional: ¿Cambio de reducto?

Audax jugará este domingo ante Everton de Viña del Mar, justamente el ex club de Rebolledo. Los tanos tienen cuatro puntos en la Liga de Primera, mientras los viñamarinos son colistas sin unidades.