Universidad de Chile siempre está alerta de los movimientos que hay en el Estadio Nacional, que se ha transformado nuevamente en el epicentro de grandes recitales.

Estos, como pasó la temporada pasada ante Coquimbo Unido, obligan a la U a cambiar la localía, más allá de que se trate de planificar las fechas para no tener problemas.

Con el foco puesto en el estado de la cancha, nuevamente el recinto de la comuna de Ñuñoa entra en polémica, a días del Clásico Universitario planificado para el fin de semana del 26 de abril.

Todo, porque el 20 de abril fue programado un concierto del italiano Andrea Bocelli, lo que puede encender alarma por el estadio que tendrá el césped para el duelo ante la UC.

Segú la U no habrá problemas con el Clásico Universitario en el Estadio Nacional. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U confirma que será local en el Estadio Nacional

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la opinión de Universidad de Chile por este choque con un nuevo recital en el Estadio Nacional, con un importante llamado a la calma.

En ese sentido, aseguran que “no habrá problemas para el encuentro en la comuna de Ñuñoa, teniendo en cuenta que los azules tienen todo en acuerdo con el IND”.

“La U ya coordinó con las autoridades por lo que no habrá cambio de reducto para el choque ante la UC, por lo que todo se mantiene como estaba agendado”, explican.

En ese sentido, confían en la reparación de la cancha, algo que también se pondrá a prueba este domingo cuando la U reciba a Limache, tras dos recitales de la semana pasada en el Estadio Nacional.

