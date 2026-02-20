En medio de un ambiente con mucho ruido dentro de Universidad de Chile, a raíz del mal comienzo de temporada en 2026, una insólita situación está al borde de provocar un quiebre entre la dirigencia de Azul Azul y su entrenador Francisco Meneghini.

Es que mientras el plantel y cuerpo técnico realizaban el entrenamiento de cara al duelo de este domingo ante el líder Deportes Limache, el presidente de la concesionaria, Michael Clark, fue hasta la sede de la ANFP en compañía del gerente deportivo Manuel Mayo.

Según reveló el diario La Tercera, la dirigencia de la U de Chile se presentó ante Roberto Tobar, presidente de la Comisión Arbitral, para hacer el reclamo formal por los arbitrajes en las primeras tres fechas, en donde sienten que hubo perjuicio hacia la institución.

Quiebre en U de Chile por reclamos a arbitrajes

“Mayo y Clark acudieron a Quilín para exponer sus antecedentes y pedir explicaciones por los criterios aplicados en las expulsiones ante Audax Italiano (a Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero) y en la anulación del gol frente a Palestino”, señala el matutino.

Mientras en Azul Azul hicieron sus descargos en Quilín contra los arbitrajes, el técnico Meneghini se mostró en una vereda completamente opuesta a la postura dirigencial de la U, y fue enfático en desmarcarse de la misma.

“Eso no me compete. Más allá de la opinión que tengamos, van tres fechas y debemos mejorar como equipo. Quiero que juguemos mejor, tengamos más oportunidades de gol, tener la capacidad para convertir y así no depender de un margen pequeño de si lo cobran o no. Eso depende de nosotros”, afirmó “Paqui”.

En esa línea, Meneghini agrega que “lo que hagan los árbitros no está dentro de nuestro marco. Sí vimos situaciones similares con criterio distinto, pero entiendo que es difícil de manejar. Lo que me importa es que juguemos mejor y dependamos lo menos posible de lo que haga el arbitraje”.

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile cierra la cuarta jornada en Liga de Primera este domingo 22 de febrero, cuando reciba en el Estadio Nacional al líder Deportes Limache, desde las 20:30 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones