Universidad de Chile tiene la tarea y obligación de conseguir su primer triunfo en la Liga de Primera 2026. Los azules de Francisco Meneghini reciben a Deportes Limache este domingo 22 de febrero, por la cuarta fecha del campeonato nacional.

En medio de los cuestionamientos al trabajo del entrenador, el director de Azul Azul en representación de la casa de estudios de Universidad de Chile, Andrés Weintraub, respaldó el trabajo y la continuidad del DT en la U.

“Los directores universitarios no participamos en la decisión de los jugadores. Sí estuvimos participando en la relación de la elección del entrenador y yo vengo llegando de vacaciones, así que ni vi los últimos partidos. Pero hay que tener paciencia, los procesos toman tiempo y esperar que el equipo ande bien“, dijo Weintraub a Radio ADN.

Weintraub: Meneghini no se debe ir de la U

El directivo agrega que “vino Manuel Mayo, mostró todas las alternativas que habían visto, porque habían tomado decisiones, recomendaciones. Me pareció un trabajo serio. Ojo, yo no soy experto en fútbol, yo escucho lo que dicen y sigo lo que me parece sensato. Y hubo un consenso de que era la mejor elección“.

Desde la casa de estudios de Universidad de Chile apoyan la continuidad del proceso de Paqui en la U.

“¿Se debe ir Meneghini si no gana el próximo partido? No, hay que respetar los procesos, hay que seguirlos. Estos son procesos, no es un par de partidos. Yo creo que es más que nada esta impaciencia que tenemos todos los hinchas, pero si uno lo piensa más tranquilo, hay que darle tiempo a los procesos“, complementó.

Weintraub estuvo este jueves en el CDA como parte de una actividad educativa de la casa de estudios apuntado a las inferiores y juveniles de la U. Por ello, explicó que las diferencias con la actual directiva, encabezada por Michael Clark, no han desaparecido.

“Aquí hay dos etapas. Claramente tenemos un tremendo conflicto con la presidencia y con la mayoría del directorio, pero por otro lado el club tiene que funcionar, el club nos importa, es muy valioso para nosotros, así que todas estas actividades las hacemos porque la universidad y el club tienen que seguir adelante“, sentencia.