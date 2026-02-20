Día decisivo para Alejandro Tabilo (68°). El chileno saltará este viernes a la cancha Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro para medirse, por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, al argentino Thiago Tirante (92°).

Gran encuentro y que promete mucha acción para el nacional, quien viene de una trabajada victoria ante el italiano Francesco Passaro, a quien venció en tres sets por parciales de 4-6, 7-6 y 6-2 en octavos.

Tirante, en tanto, no se queda atrás y buscará consagrarse como la ‘bestia negra’ de los chilenos tras eliminar en la primera ronda a Cristian Garín en dos sets. Posteriormente, dio el gran batacazo del certamen al derrotar en octavos de final al primer sembrado de este certamen, su compatriota Francisco Cerúndolo, por 6-2, 3-1 y retiro del 19 del mundo. Todos los detalles de este increíble encuentro, a continuación.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante?

El partido entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante por cuartos de final se juega este viernes 20 de febrero no antes de las 20:10 horas de Chile en la cancha Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro de Río de Janeiro .

¿Cómo ver a Alejandro Tabilo por el Río Open?

Esta ronda del ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión por TV en Chile,por ello es que la única manera para ver a Alejandro Tabilo por cuartos de final será de forma ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

En caso de ganar, de acá saldrá el próximo rival de Tabilo:

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante avanzará a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, donde se medirá al ganador de la llave que animen el peruano, Ignacio Buse (91°) y el italiano, Matteo Berrettini (57°).

El historial entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante

El encuentro de este viernes será su primer partido a nivel ATP, pero el tercero entre ambos a todo nivel.

¿El historial? Empatado a un triunfo para cada uno, ya que mientras el chileno se quedó con la victoria en la qualy del ATP de Córdoba 2022 por parciales de 6-3 y 6-4, en el Challenger de Cancún 2025 la victoria fue para el trasandino, cuando por la ronda de 16 derrotó a ‘Jano‘ por 6-2 y 6-4.