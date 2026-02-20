Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante EN VIVO: Horario y transmisión de los cuartos del ATP de Río

'Jano' buscará este viernes su paso a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Alejandro Tabilo busca avanzar a las semis del ATP de Río frente al argentino, Thiago Tirante.
© Getty ImagesAlejandro Tabilo busca avanzar a las semis del ATP de Río frente al argentino, Thiago Tirante.

Día decisivo para Alejandro Tabilo (68°). El chileno saltará este viernes a la cancha Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro para medirse, por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, al argentino Thiago Tirante (92°).

Gran encuentro y que promete mucha acción para el nacional, quien viene de una trabajada victoria ante el italiano Francesco Passaro, a quien venció en tres sets por parciales de 4-6, 7-6 y 6-2 en octavos.

Oportunidad de oro de Alejandro Tabilo en Brasil: ATP 500 de Río sin grandes favoritos

ver también

Oportunidad de oro de Alejandro Tabilo en Brasil: ATP 500 de Río sin grandes favoritos

Tirante, en tanto, no se queda atrás y buscará consagrarse como la ‘bestia negra’ de los chilenos tras eliminar en la primera ronda a Cristian Garín en dos sets. Posteriormente, dio el gran batacazo del certamen al derrotar en octavos de final al primer sembrado de este certamen, su compatriota Francisco Cerúndolo, por 6-2, 3-1 y retiro del 19 del mundo. Todos los detalles de este increíble encuentro, a continuación.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante?

El partido entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante por cuartos de final se juega este viernes 20 de febrero no antes de las 20:10 horas de Chile en la cancha Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro de Río de Janeiro.

¿Cómo ver a Alejandro Tabilo por el Río Open?

Esta ronda del ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión por TV en Chile,por ello es que la única manera para ver a Alejandro Tabilo por cuartos de final será de forma ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

Publicidad

En caso de ganar, de acá saldrá el próximo rival de Tabilo:

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante avanzará a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, donde se medirá al ganador de la llave que animen el peruano, Ignacio Buse (91°) y el italiano, Matteo Berrettini (57°).

El historial entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante

El encuentro de este viernes será su primer partido a nivel ATP, pero el tercero entre ambos a todo nivel. 

Publicidad

¿El historial? Empatado a un triunfo para cada uno, ya que mientras el chileno se quedó con la victoria en la qualy del ATP de Córdoba 2022 por parciales de 6-3 y 6-4, en el Challenger de Cancún 2025 la victoria fue para el trasandino, cuando por la ronda de 16 derrotó a ‘Jano‘ por 6-2 y 6-4.

Lee también
El gran salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP
Tenis

El gran salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP

"Hacen cosas que nos perjudican": Tomás Barrios estalla contra la ATP
Tenis

"Hacen cosas que nos perjudican": Tomás Barrios estalla contra la ATP

La situación que rompió al loco McEnroe en la ATP
Tenis

La situación que rompió al loco McEnroe en la ATP

Revelan última pillería de Independiente para fichar a Maxi Gutiérrez
Mercado de fichajes 2026

Revelan última pillería de Independiente para fichar a Maxi Gutiérrez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo