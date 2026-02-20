Este viernes, el chileno Alejandro Tabilo (68°) jugará por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro frente al argentino Thiago Tirante (92°) quien ya supo dejar en el camino a otro chileno en este torneo, como fue Cristian Garin.

En caso de superar esta barrera, no sólo dará un nuevo salto en el ranking ATP, donde actualmente ya escaló diez posiciones y volvió a meterse en el Top 60, sino que se encamina hacia la conquista de su primer título en el presente año.

No es antojadizo. Es que si tomamos en cuenta los resultados que se dieron en la última jornada del ATP 500 de Río, a Tabilo se le abrió el cuadro, pues no tiene a jugadores dentro de los 50 mejores del mundo. Una oportunidad de oro para ser campeón.

El cuadro soñado de Tabilo en ATP 500 de Río

Si el zurdo de origen canadiense derrota a Tirante este viernes, al día siguiente jugaría en semifinales ante el ganador del lance entre el italiano Matteo Berrettini (57°) y el peruano Ignacio Buse (91°), quien dio la sorpresa al vencer al crédito local Joao Fonseca (38°) por 5-7, 6-3 y 6-4.

En la parte baja del cuadro en el ATP 500 de Río, se enfrentan en cuartos de final el trasandino Tomás Etcheverry (51°), el único cabeza de serie en competencia, ante el portugués Jaime Faria (147°). Finalizan esta fase Juan Manuel Cerúndolo (78°) y el checo Vit Kopriva (87°).

Cabe señalar que Alejandro Tabilo registra la mejor actuación de su carrera en el certamen brasileño, pues en 2023 no pasó de la qualy, mientras que en 2024 y 2025 cayó en la primera ronda. Además, igualó lo que hizo hace una semana en el ATP 250 de Buenos Aires.

¿Cuándo juega el chileno?

El encuentro por los cuartos de final del ATP 500 de Río entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante se disputará este viernes 20 de febrero no antes de las 21:00 horas en el Court Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro en suelo carioca.