Pasaron tres largas semanas en la vida del tenista chileno Cristian Garin desde que se conoció el sensible fallecimiento de su padre Sergio, para que pudiera hacer su regreso formal al circuito mundial, con su estreno en el ATP 500 de Río de Janeiro.

Luego de marginarse del ATP 250 en Buenos Aires por razones de fuerza mayor, y después que el capitán Nicolás Massú decidiera prescindir de él para la serie de Copa Davis ante Serbia, el ariqueño volvió a tomar su raqueta en busca de su mejor nivel.

El estreno para Garin en Rio de Janeiro parecía ser parejo, pues el número dos de Chile en el ranking ATP (89° del mundo) se enfrentaba con el argentino Thiago Tirante (92°), y pese a que dio pelea en las casi dos horas de encuentro, no fue suficiente.

ver también Tras Copa Davis: el ascenso en el ranking que vivieron Cristian Garin y Alejandro Tabilo

El difícil regreso de Cristian Garin en ATP 500 de Río

En el primer parcial, las cosas partieron muy difíciles para el nacional, pues en su primer juego de servicio le quebraron, y si bien logró devolver “el favor” en el noveno game para acortar las distancias, un nuevo break en su saque le dieron la derrota por 7-5.

Ya para la segunda manga, Garin salió a revertir su suerte; sin embargo, nuevamente le quebraron su servicio en dos oportunidades, suficientes para que Tirante firmara la eliminación del ariqueño tras quedarse con el set definitivo por 6-3.

Una derrota que, además, le provocará al representante nacional la caída de un puesto en el ranking mundial de tenistas profesionales, pues pasará del puesto 89° al 90° con 656 puntos, manteniéndose aún en el selecto grupo de los Top 100.

Publicidad

Publicidad

“Gago” en mala racha durante 2026

Luego de ganar su último título en 2025, durante el Challenger de Montevideo, la realidad para Cristian Garin es que no conoce de triunfos durante el 2026, con cuatro derrotas consecutivas en igual número de torneos.