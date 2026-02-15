¡Es oficial! La organización dio a conocer a los tenistas que participarán finalmente en el ATP 500 de Río de Janeiro y habrá tres chilenos en competencia. Así es, pese a que Tomás Barrios (114°) no pudo ante Dino Prižmić en la qualy y cayó por parciales de 6-3 y 6-4, el chillanejo logró entrar por ranking al cuadro principal bajo la figura de ‘lucky loser‘.

Así, Barrios buscará volver al triunfo y repetir el buen momento logrado en Argentina, donde llegó a octavos de final. No obstante, su rival será un duro contendiente: el italiano Matteo Berrettini, número 58 del ranking ATP. El duelo, eso sí, tendrá lugar el martes.

Los otros chilenos, en tanto, Cristian Garín (89°) y Alejandro Tabilo (71°), no corren la misma suerte: sus partidos por la ronda de 32 se jugarán este lunes 16 de febrero. Conoce todos los detalles a continuación.

Así juegan los chilenos la primera ronda del ATP de Río:

El primero en salir a la cancha esta semana será Garín, quien vuelve tras su participación en el Australian Open. El chileno, que se ausentó de la Copa Davis como jugador y del Argentina Open, debutará ante el argentino Thiago Agustín Tirante (92°) este lunes 16 de febrero a las 16:30 horas de Chile, en la cancha 1.

Despué será el turno de Tabilo, quien también jugará en la cancha 1 frente al estadounidense Emilio Nava (81°), después de Gago y no antes de las 17:40 horas de Chile.

Finalmente, se viene el duelo de Barrios ante Berrettini, partido que se disputará el martes 17 de febrero, en horario y cancha por confirmar.

Programación de chilenos en Río:

Lunes 16 de febrero:

Cristian Garín (89°) vs. Thiago Agustín Tirante (92°), a las 16:30 horas de Chile en la cancha 1.

a las en la cancha 1. Alejandro Tabilo (71°) vs. Emilio Nava (81°), en horario no antes de las 17:40 horas de Chile en la cancha 1.

Martes 17 de febrero: