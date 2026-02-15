Es tendencia:
Pese a perder, Tomás Barrios entra al ATP de Río: Horario y rivales de los chilenos

Conoce los rivales y horarios de los chilenos en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.

Por Franco Abatte

Conoce los horarios de los tres chilenos en el ATP de Río.
¡Es oficial! La organización dio a conocer a los tenistas que participarán finalmente en el ATP 500 de Río de Janeiro y habrá tres chilenos en competencia. Así es, pese a que Tomás Barrios (114°) no pudo ante Dino Prižmić en la qualy y cayó por parciales de 6-3 y 6-4, el chillanejo logró entrar por ranking al cuadro principal bajo la figura de ‘lucky loser‘.

Así, Barrios buscará volver al triunfo y repetir el buen momento logrado en Argentina, donde llegó a octavos de final. No obstante, su rival será un duro contendiente: el italiano Matteo Berrettini, número 58 del ranking ATP. El duelo, eso sí, tendrá lugar el martes.

Sigue la pesadilla de Nicolás Jarry: perdió en la qualy queda fuera del ATP de Río

Sigue la pesadilla de Nicolás Jarry: perdió en la qualy queda fuera del ATP de Río

Los otros chilenos, en tanto, Cristian Garín (89°) y Alejandro Tabilo (71°), no corren la misma suerte: sus partidos por la ronda de 32 se jugarán este lunes 16 de febrero. Conoce todos los detalles a continuación.

Así juegan los chilenos la primera ronda del ATP de Río:

El primero en salir a la cancha esta semana será Garín, quien vuelve tras su participación en el Australian Open. El chileno, que se ausentó de la Copa Davis como jugador y del Argentina Open, debutará ante el argentino Thiago Agustín Tirante (92°) este lunes 16 de febrero a las 16:30 horas de Chile, en la cancha 1.

Despué será el turno de Tabilo, quien también jugará en la cancha 1 frente al estadounidense Emilio Nava (81°), después de Gago y no antes de las 17:40 horas de Chile.

Finalmente, se viene el duelo de Barrios ante Berrettini, partido que se disputará el martes 17 de febrero, en horario y cancha por confirmar.

Programación de chilenos en Río:

Lunes 16 de febrero:

  • Cristian Garín (89°) vs. Thiago Agustín Tirante (92°), a las 16:30 horas de Chile en la cancha 1.
  • Alejandro Tabilo (71°) vs. Emilio Nava (81°), en horario no antes de las 17:40 horas de Chile en la cancha 1.

Martes 17 de febrero:

  • Tomás Barrios (114°) vs. Matteo Berrettini (58°), en horario y cancha por confirmar.
