Minuto a minuto: Alejandro Tabilo vs Tomás Etcheverry en la final del ATP de Río de Janeiro

Llegó el gran momento de Alejandro Tabilo en Brasil. El tenista nacional disputa la final del ATP de Río de Janeiro este domingo y buscará su cuarto título profesional.
El 68 del mundo llega hasta está instancia tras superar más de un escollo. Es que además de la inclemencia del tiempo, tuvo que doblegar a Ignacio Buse (91°) por doble 6-3 en la semifinal. Ahora la definición será ante el argentino Tomás Etcheverry que hace minutos superó al checo Vit Kopriva, por 4-6, 7-6(2) e 7-6(4).
Así las cosas, el chileno se ha ganado el cariño de los brasileños y todo apunta a que será local ante su rival trasandino. “Se pasaron, en cada cambio de lado sentí esa energía. Me han ayudado mucho”, confesó el zurdo.
|ATP 500 de Río de Janeiro
|1° set
|2° set
|3° set
|Alejandro Tabilo (68°)
|Tomás Etcheverry (51°)
Minuto a minuto: Alejandro Tabilo vs Tomás Etcheverry por el ATP de Río
