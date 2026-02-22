Es tendencia:
Tenis

Minuto a minuto: Alejandro Tabilo vs Tomás Etcheverry en la final del ATP de Río de Janeiro

El tenista nacional va por su cuarto título en el circuito y ahora deberá sortear al trasandino que es 52 del mundo.

Por Felipe Pavez Farías

Tabilo va por un nuevo título en Brasil
© ATP de RíoTabilo va por un nuevo título en Brasil

Llegó el gran momento de Alejandro Tabilo en Brasil. El tenista nacional disputa la final del ATP de Río de Janeiro este domingo y buscará su cuarto título profesional. 

El 68 del mundo llega hasta está instancia tras superar más de un escollo. Es que además de la inclemencia del tiempo, tuvo que doblegar a Ignacio Buse (91°) por doble 6-3 en la semifinal. Ahora la definición será ante el argentino Tomás Etcheverry que hace minutos superó al checo Vit Kopriva, por 4-6, 7-6(2) e 7-6(4).

Alejandro Tabilo se motiva para la final del ATP de Río de Janeiro: "Traté de ver todo positivo"

Alejandro Tabilo se motiva para la final del ATP de Río de Janeiro: “Traté de ver todo positivo”

Así las cosas, el chileno se ha ganado el cariño de los brasileños y todo apunta a que será local ante su rival trasandino. “Se pasaron, en cada cambio de lado sentí esa energía. Me han ayudado mucho”, confesó el zurdo.

ATP 500 de Río de Janeiro1° set2° set3° set
Alejandro Tabilo (68°)
Tomás Etcheverry (51°)

Minuto a minuto: Alejandro Tabilo vs Tomás Etcheverry por el ATP de Río

¡Se acerca la final de Tablilo!

La definición del dobles se estira hasta el tercer set. Frantzen y Haase ganaron la primera manga por 6-4. Luego los locales Fonseca-Melo igualaron tras quedarse con el segundo set por 6-3. Ahora se define todo en el super tie break. De no ocurrir inconvenientes la final de Tabilo será a eso de las 17:30 horas.

¿Dónde ver la final de Alejandro Tabilo?

Según indica la programación del ATP de Río, la final será a las 17:30 horas. Ahora para verlo por TV estará disponible la señal de ESPN. Ahora vía streaming está la opción de Disney+. Además podrás seguir todos los detalles por la transmisión de Redgol.

El nuevo ranking de Alejandro Tabilo

El tenista nacional inició el ATP de Río en el puesto 68. Sin embargo, su gran rendimiento en la arcilla de Brasil le permitirá dar el gran salto en el ranking.

Alejandro Tabilo volverá a los 50 mejores del planeta tenis. Ahora ya aseguró el puesto 42 a partir de este lunes. Pero si logra levantar el título, será el nuevo 37 del mundo.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo?

De momento se está disputando la final del dobles. Frantzen y Haase ganaron el primer set por 6-4 ante Fonseca y Melo. Ahora se disputa la segunda manga. De no registrarse inconvenientes la final de Tabilo será a las 17:30 horas.

¡INICIAMOS TRANSMISIONES!

Hola queridos seguidores de Redgol. Nos reencontramos este domingo para la final del ATP de Río de Janeiro. Torneo donde Alejandro Tabilo buscará hacer historia y sumar un nuevo título a su vitrina. Sigue los detalles acá.

¡Terminó el dobles!

En un maratónico partido, la dupla brasileña Fonseca-Melo se quedaron con el título en dobles en el ATP de Río. La definición se estiró hasta el super tie break para que los locales levanten un nuevo trofeo por los parciales de 4-6, 6-3 y 10-8. En minutos se vendrá la definición de Alejandro Tabilo.

