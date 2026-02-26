Fernando Ortiz está moviendo sus piezas en Colo Colo para dar con el equipo ideal que reciba a Universidad de Chile este domingo en el Monumental. El DT argentino espera seguir por la senda triunfal y para eso será clave lograr el mejor de los rendimientos en este Superclásico 199.

Sin embargo, el Tano todavía tiene algunas dudas a la hora de armar el once. Una de las más importantes es la de si se la juega o no con usar a sus dos 9 en delantera, juntando a Javier Correa con Maximiliano Romero.

Uno que opinó al respecto fue Gualberto Jara, quien en charla con RedGol aseguró que ir con ambos jugadores es mucho que mejor idea que sacar a Leandro Hernández del equipo y usar a Romero como una especie de puntero por la derecha.

El consejo de Gualberto Jara a Ortiz en Colo Colo

El ex DT del Cacique afirmó a nuestro sitio que “lo ideal es que si juega Maximiliano Romero con Javier Correa es jugar con dos delanteros, con dos puntas. No lo veo a Romero jugando abierto”.

Fernando Ortiz buscará ante la U su cuarto triunfo al hilo en este 2026 con Colo Colo. | Foto: Photosport.

“No sería lo correcto sacar a Leandro Hernández para poner a Romero ahí. Si juega con los dos delanteros de punta lo ideal es que sea con dos puntos, más bien corriendo de al medio hacía afuera, pero no al revés”, agregó.

Para cerrar, el paraguayo avisó que “no es lo ideal, pero finalmente es Ortiz el que está manejando esto día a día en Colo Colo. Yo preferiría un mediocampo poblado y dos laterales que suban permanentemente”.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se enfrentarán este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis