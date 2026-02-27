Un importantísimo triunfo consiguió Deportes La Serena en su visita a Cobresal, donde se trajo los tres puntos tras una victoria por 1-0 en el estadio El Cobre de El Salvador, por la Liga de Primera 2026.

Todavía los hinchas no se acomodaban en la altura del campamento minero, cuando Jeisson Vargas ya celebraba el primer y único tanto de la jornada en el norte del país.

Porque tras un tiro con mucha colocación, el formado en Universidad Católica logró vencer al portero Alejandro Santander, quien con la mejor volada no pudo contener el tiro del volante.

Una victoria que permite escapar de la zona roja a Deportes La Serena, por lo que toma un gran respiro en el puesto 12 con cinco puntos, mientras que Cobresal queda en el séptimo puesto con siete unidades.

La Serena logra el primer triunfo del torneo. Foto: Oscar Tello/Photosport

Vargas la gran figura de La Serena

Jeisson Vargas nuevamente fue protagonista en Deportes La Serena al marcar el tanto que lo hace dejar la zona de descenso en el olvido, al menos por un tiempo determinado.

Esto, porque marcó un golazo en El Salvador para dar la victoria al cuadro granate, que se despega de la lista de los equipos más necesitados.

Es más, con esta victoria incluso superan a Universidad de Chile en la tabla de posiciones, lo que ilusiona con un repunte a los jugadores y al equipo del técnico Felipe Gutiérrez.

Mira el golazo:

Mira la tabla de posiciones:

