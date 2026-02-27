Es tendencia:
Fútbol chileno

Bovaglio golpea la mesa en O’Higgins tras clasificación en Brasil: “Nos pueden dar una bofetada”

Lucas Bovaglio no quiere que su plantel se ponga a volar tras la clasificación internacional conseguida en Brasil y les avisa que si se confían el golpe puede ser duro.

Por Diego Jeria

La seria advertencia de Bovaglio a un histórico O'Higgins.
O’Higgins derrotó por penales a Bahía y se clasificó a la última ronda previa de la Copa Libertadores. Por el paso a la fase de grupos del torneo continental deberá enfrentar al Deportes Tolima de Colombia.

Pero antes, los celestes deben visitar a Palestino por la quinta fecha de la Liga de Primera. O’Higgins es 11° en la tabla y no puede dormirse en los laureles, de lo contrario se le empezará a escapar la punta.

En rueda de prensa, el entrenador Lucas Bovaglio golpeó la mesa y advirtió a su plantel. No quiere que la histórica clasificación nuble lo que viene por delante.

“Un día que va a quedar para siempre”: DT de O’Higgins se emocionó hasta las lágrimas

Bovaglio: cachetada y golpe duro en O’Higgins

“Sabemos que se logró algo muy lindo, tal vez histórico, pero el campeonato local recién arranca. Si nosotros nos creemos más de lo que somos, o perdemos el norte, nos pueden dar una bofetada que va a doler muchísimo“, dijo Bovaglio.

Bovaglio exige que O’Higgins no saque los pies de la tierra.

Agrega que “tenemos que seguir igual, trabajando con humildad y sabiendo que tenemos un gran corazón, pero muchas limitaciones. No nos tenemos que mover del camino que transitamos, porque si nos creemos algo que no somos el golpe va a ser muy duro“.

Por último, y respecto a los jugadores que han tenido menos opciones de sumar minutos, pone paños fríos: “en el transcurso del año jugarán todos prácticamente. La agenda estará muy cargada, nos metimos en un lindo problema, pero eso queríamos”.

Omar Carabalí es un muro: ataja dos penales y le da la clasificación a O’Higgins en Libertadores

Omar Carabalí es un muro: ataja dos penales y le da la clasificación a O’Higgins en Libertadores

El cuadro rancagüino enfrenta a Palestino este sábado 28 de febrero, desde las 20:30 horas en el estadio La Cisterna. Ante Deportes Tolima serán locales por la ida el miércoles 4 de marzo.

Resumen:

Lucas Bovaglio advirtió a O’Higgins sobre los riesgos de perder el enfoque tras la clasificación en Copa Libertadores.

O’Higgins enfrentará a Palestino este sábado 28 de febrero por la Liga de Primera.

Deportes Tolima será el rival de O’Higgins por la Copa Libertadores el miércoles 4 de marzo.

