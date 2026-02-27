O’Higgins derrotó por penales a Bahía y se clasificó a la última ronda previa de la Copa Libertadores. Por el paso a la fase de grupos del torneo continental deberá enfrentar al Deportes Tolima de Colombia.

Pero antes, los celestes deben visitar a Palestino por la quinta fecha de la Liga de Primera. O’Higgins es 11° en la tabla y no puede dormirse en los laureles, de lo contrario se le empezará a escapar la punta.

En rueda de prensa, el entrenador Lucas Bovaglio golpeó la mesa y advirtió a su plantel. No quiere que la histórica clasificación nuble lo que viene por delante.

Bovaglio: cachetada y golpe duro en O’Higgins

“Sabemos que se logró algo muy lindo, tal vez histórico, pero el campeonato local recién arranca. Si nosotros nos creemos más de lo que somos, o perdemos el norte, nos pueden dar una bofetada que va a doler muchísimo“, dijo Bovaglio.

Bovaglio exige que O’Higgins no saque los pies de la tierra.

Agrega que “tenemos que seguir igual, trabajando con humildad y sabiendo que tenemos un gran corazón, pero muchas limitaciones. No nos tenemos que mover del camino que transitamos, porque si nos creemos algo que no somos el golpe va a ser muy duro“.

Por último, y respecto a los jugadores que han tenido menos opciones de sumar minutos, pone paños fríos: “en el transcurso del año jugarán todos prácticamente. La agenda estará muy cargada, nos metimos en un lindo problema, pero eso queríamos”.

El cuadro rancagüino enfrenta a Palestino este sábado 28 de febrero, desde las 20:30 horas en el estadio La Cisterna. Ante Deportes Tolima serán locales por la ida el miércoles 4 de marzo.

