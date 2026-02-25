O’Higgins está a un partido de poder soñar con entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. Este miércoles 25 de febrero desde las 19:00 horas los Celestes visitan a Bahía intentando asegurar el boleto rumbo a la próxima ronda previa del certamen continental.

El cuadro dirigido por Lucas Bovaglio dio un golpe importante luego de imponerse por la cuenta mínima en la ida en Rancagua. Sin embargo, ahora debe ir a Brasil a timbrar el boleto para quedar a un paso de avanzar.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Bahía vs O’Higgins por Copa Libertadores 2026