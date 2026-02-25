Es tendencia:
Copa Libertadores

Bahía vs O’Higgins – Minuto a minuto, resultado y dónde ver el partido de Copa Libertadores

Los Celestes salen a finalizar la tarea luego de sacar ventaja en la ida frente a los brasileños en el torneo. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

O'Higgins sale a finalizar la tarea ante Bahía en Copa Libertadores.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins sale a finalizar la tarea ante Bahía en Copa Libertadores.

O’Higgins está a un partido de poder soñar con entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. Este miércoles 25 de febrero desde las 19:00 horas los Celestes visitan a Bahía intentando asegurar el boleto rumbo a la próxima ronda previa del certamen continental.

El cuadro dirigido por Lucas Bovaglio dio un golpe importante luego de imponerse por la cuenta mínima en la ida en Rancagua. Sin embargo, ahora debe ir a Brasil a timbrar el boleto para quedar a un paso de avanzar.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Bahía vs O’Higgins por Copa Libertadores 2026

Pronósticos Bahía vs O’Higgins: las apuestas por la hazaña celeste en territorio brasileño

¡ASÍ LUCE LA CANCHA!

O'Higgins mostró cómo se ve el campo de juego del Arena Fonte Nova.

¡EL ONCE DE BAHÍA!

Los dueños de casa tienen formación confirmada:

¡FORMACIÓN DE O'HIGGINS!

Así van los Celestes a buscar la clasificación:

EL RIVAL NO LLEGA MUCHO MEJOR

Si bien no perdió, Bahía no pasó del empate 2 a 2 ante Jacuipense en el Campeonato Baiano 2026.

UN TROPIEZO QUE GENERA DUDAS

Justo antes de la vuelta con Bahía, O'Higgins sufrió una derrota por la cuenta mínima frente a Colo Colo por la Liga de Primera.

¡LA IDA SE TIÑÓ DE CELESTE!

En el primer duelo, O'Higgins se impuso por la cuenta mínima ante Bahía y puso un pie en la próxima ronda previa de la Copa Libertadores. Eso sí, con 90 minutos más por delante.

¡O'HIGGINS A 90 MINUTOS DE CLASIFICAR!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Este miércoles 25 de febrero desde las 19:00 horas los Celestes salen a enfrentar a Bahía intentando meterse en la última ronda previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

