La Recopa Sudamericana sigue marcando jerarquías en el continente. Con la reciente consagración de Lanús, el listado de campeones se actualizó y confirma qué clubes han sabido imponerse en el duelo entre el monarca de la Libertadores y el ganador de la Sudamericana.

En lo más alto del ranking aparece Boca Juniors, con 4 títulos, consolidándose como el máximo ganador del torneo. Más atrás lo sigue River Plate, que suma 3 coronas y se mantiene como uno de los grandes protagonistas históricos de la competencia.

Con 2 títulos cada uno aparecen varios pesos pesados del continente: São Paulo FC, Internacional, LDU Quito, Olimpia y Grêmio, todos con doble festejo en la historia del certamen.

Pero la Recopa no es solo territorio de multicampeones. También existe un amplio grupo de clubes que levantaron el trofeo una vez y dejaron su nombre grabado para siempre en el palmarés continental.

Colo Colo campeón de la Recopa Sudamericana en el 1992

Con solo una estrella

Con 1 título en la Recopa figuran Independiente, Cruzeiro, Flamengo, Vélez Sarsfield, Atlético Nacional, Palmeiras, Independiente del Valle, Racing Club, y el ya mencionado Lanús.

También integran esta lista histórica Nacional, Colo Colo, Cienciano, Santos FC, Corinthians, Atlético Mineiro, Defensa y Justicia y Fluminense.

En total, son 24 clubes campeones a lo largo de la historia del torneo, con Boca como líder indiscutido, River como escolta y una larga lista de equipos que, al menos una vez, tocaron la gloria continental. Entre ellos, Colo Colo, que sigue firme en la mesa grande del fútbol sudamericano.

Boca Juniors (4) y River Plate (3) encabezan el ranking de títulos de la competencia.

Lanús se suma a la lista de ganadores tras conquistar su primera estrella frente a Flamengo.