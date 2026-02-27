La noche soñada de Tucu Sepúlveda: brilló con Lanús y gritó campeón en el Maracaná por la Recopa

Noche soñada para Matías “Tucu” Sepúlveda. El volante chileno se coronó campeón de la Recopa Sudamericana con Club Atlético Lanús, tras imponerse por 3-2 en el alargue sobre CR Flamengo en el mítico Estadio Maracaná. El resultado fue un 4-2 global a favor del cuadro argentino.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, campeón vigente de la Sudamericana, había ganado por la mínima en la ida y llegó a Río con ventaja. Sin embargo, el trámite fue mucho más sufrido de lo esperado ante un Flamengo que empujó hasta el final.

ver también Duro momento para Gabriel Arias: se lesionó, Newell’s cayó y salió entre pifias

Rodrigo Castillo abrió la cuenta a los 29 minutos, pero los locales igualaron rápidamente gracias a un penal convertido por Giorgian de Arrascaeta a los 37’. En la segunda parte, Pellegrino sacó a Eduardo “Toto” Salvio y mandó a la cancha a Sepúlveda en el minuto 64.

Cuando parecía que el empate le bastaba a Lanús para consagrarse en el tiempo reglamentario. Sin embargo, apareció otro penal, esta vez ejecutado por Jorginho a los 85’, que forzó el alargue bajo la intensa lluvia carioca.

Tweet placeholder

Sepúlveda clave para sepultar a Flamengo

En la prórroga, el partido fue de alta tensión. Flamengo de Erick Pulgar, buscó con todo dar vuelta la historia, pero el golpe final fue del conjunto argentino.

Publicidad

Publicidad

A los 118 minutos, Sepúlveda se hizo cargo de un tiro de esquina y lanzó un centro preciso para José Canale Domínguez. Este conectó de cabeza para el 2-2 parcial (3-2 global para Lanús), desatando la locura granate en el Maracaná.

ver también Le exigen a Meneghini sacar a este jugador ante Colo Colo: “No puede ser titular en un Superclásico”

Con Flamengo volcado en ataque intentando forzar los penales, Lanús liquidó la historia en el 120+2’. En un contragolpe letal con gran fallo de Eirck Pulgar, Dylan Aquino marcó el 3-2 definitivo que bajó el telón a la serie y confirmó la hazaña argentina.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Con este resultado, Lanús conquistó su primera Recopa Sudamericana, revancha incluida tras la final perdida en 2014. Para Sepúlveda, en tanto, se trata de su primer título con el club, y nada menos que en el Maracaná y ante uno de los gigantes del continente.