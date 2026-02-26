Un complejo escenario vive Gabriel Arias en Argentina. El arquero chileno de Newell’s Old Boys salió lesionado en la derrota 2-0 frente a Estudiantes de La Plata y el partido terminó de reflejar el delicado presente del conjunto rosarino.

Arias fue sustituido en el minuto 73, cuando su equipo ya caía 1-0, luego de resentirse físicamente y no poder continuar en el campo de juego. La preocupación fue inmediata, tanto por la molestia que evidenció como por el contexto deportivo que atraviesa el club.

El portero abandonó el estadio con muletas, lo que hace prever que podría quedar descartado para el clásico ante Rosario Central, el cual está programado para elte domingo 1 de marzo, un duelo clave en medio de la crisis futbolística.

Pero no fue lo único que marcó la jornada. Mientras dejaba el terreno de juego, parte de los propios hinchas de Newell’s lo despidieron con pifias, reflejando el evidente malestar que existe con el rendimiento colectivo e individual del equipo.

Crisis y nuevo DT en medio de la tormenta

El presente de Newell’s es alarmante en la Liga Argentina. El equipo marcha último en el Grupo A con apenas dos puntos en siete partidos disputados, números que han encendido la furia de la hinchada y puesto presión máxima sobre el plantel.

En medio de este escenario fue oficializado como nuevo entrenador Frank Kudelka, quien asumirá el desafío de revertir el complicado momento deportivo del club.

Así, la lesión de Arias se suma a un panorama ya adverso. El arquero chileno ahora deberá enfocarse en su recuperación, mientras Newell’s intenta recomponerse anímicamente y preparar un clásico que podría marcar un punto de inflexión en su temporada.

Resumen:

Gabriel Arias salió lesionado y en muletas tras la derrota de Newell’s ante Estudiantes, quedando prácticamente descartado para el clásico.

El portero chileno fue despedido entre pifias por su propia hinchada, reflejando el clima hostil ante la pésima campaña del equipo.

Newell’s marcha último en el Grupo A con solo dos puntos, situación que intentará revertir Frank Darío Kudelka al asumir como nuevo DT.