Tras salida de Marcelo Gallardo: el nuevo panorama de Paulo Díaz en River Plate

River Plate vivirá este jueves una jornada más que emotiva. Esto debido a que Marcelo Gallardo pone fin a su segundo ciclo en el cuadro trasandino. De está forma el partido ante Banfield en el Estadio Monumental será su despedida.

El campeón de la Copa Libertadores y Sudamericana, no tuvo un buen retorno y en su regreso al cuadro de la banda sangre no pudo repetir los buenos rendimientos. A tal punto que tras la derrota ante Vélez, alcanzó una mala racha de 13 derrotas en los últimos 20 partidos.

Por lo que el “Muñeco” decidió ponerle fin al martirio y por las redes sociales de River anunció su salida. “El jueves será mi último partido. Solo me quedan palabras de agradecimiento por todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este. Solo me quedan palabras de agradecimiento”, comentó en un escueto registro.

El tema es que ahora River está en el grupo B del torneo apertura y con solo siete puntos. Por lo que se ubica fuera de la zona de playoffs, lo que hace urgente sumar está jornada. Ante esto, Gallardo no se guardó nada y entregó la lista estelar para recibir al “Taladro”.

¿Qué pasará con Paulo Díaz en River Plate?

La convocatoria cuenta con Paulo Díaz, por lo que el chileno podría ser titular en River Plate. Ahora también se especula que el recibimiento al seleccionado nacional no será de los mejores.

“Paulo Díaz hoy puede ser el jugador más insultado en River. Después de Kevin Castaño y Facundo Colidio”, advirtieron en Picado TV en la previa al duelo ante Banfield. Pero no todo asoma terrible para el chileno.

Los convocados de River Plate para la despedida de Marcelo Gallardo

Es que ahora con la llegada del nuevo entrenador, todo indica que buscarán recuperarlo. En el papel el principal candidato es Eduardo Coudet, que por ahora milita en el Alavés. Aunque descartó de momento una posible llegada a River.

“Tengo cuatro hijos, y le puedo jurar que nadie de river se comunicó conmigo. Para que quede claro. No creo que se hayn comunicado con la dirigencia (Alavés) por respeto al entrenador que se despide hoy”, enfatizó.

Sin embargo, desde el entorno del cuadro millonario hay optimismo con la llegada del ‘Chacho’. Lo que sería clave para la redención de Paulo Díaz, que pese a las críticas es uno de los más experimentados en River Plate. “Coudet sabe mejor que nadie que en este momento debe apostar por la experiencia. Seguramente volverá a ser titular Paulo Díaz con su llegada”, sentenciaron en el programa trasandino.

