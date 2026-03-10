Vientos de cambio soplan en River Plate con la llegada de Eduardo Coudet como su nuevo entrenador, lo que abre oportunidad para que jugadores como Paulo Díaz puedan volver a sumar minutos. Aunque la realidad dista de aquello.

Este jueves, la Banda Sangre visitará al Huracán del chileno Leonardo Gil, en la reanudación de la actividad del fútbol argentino. El problema para el oriundo de Santa Cruz es que ni siquiera entra en los planes más cercanos de “Chacho”.

Según reveló el diario trasandino Clarín, Coudet conversó con Paulo Díaz tras asumir como técnico en River y le dejó en claro que inicialmente no lo considerará entre los titulares. Peor aún, le reveló cómo lo considera para esta temporada.

ver también Lo confirmó el presidente de River Plate: Eduardo Coudet es el nuevo DT de Paulo Díaz

Revelan nuevo desaire desde River a Paulo Díaz

“Coudet buscará recuperar a algunos jugadores puntuales que están en bajo nivel”, apunta el medio argentino, quien revela una decisión clara sobre su defensa, la cual perjudica el futuro del seleccionado nacional para lo que resta de 2026.

“Él quiere que Germán Pezzella sea el líder de su defensa una vez que complete su recuperación de la rotura de ligamentos cruzados, de la que se encuentra en la etapa final”, agrega Clarín sobre la zona central de River.

En ese aspecto, la publicación sostiene que “por el momento, jugarán Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que Paulo Díaz peleará por un lugar“, lo que da cuenta que no lo quieren al chileno en esta nueva era del “Millonario”.

Publicidad

Publicidad

Paulo Díaz, de capitán a borrado en River Plate (Photosport)

Los números del chileno en 2026

Entre la liga y Copa Argentina, Paulo Díaz suma actualmente 270 minutos en tres juegos, todos como titular, donde sólo registra una tarjeta amarilla.

En síntesis

Eduardo Coudet asume como nuevo entrenador de River Plate para la temporada 2026.

asume como nuevo entrenador de River Plate para la temporada 2026. Paulo Díaz perderá la titularidad en la defensa de River tras la llegada de Coudet.

perderá la titularidad en la defensa de River tras la llegada de Coudet. Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero serán los defensas centrales titulares frente a Huracán.

Publicidad