Crear una cuenta en Novibet: registrate desde Chile

Para apostar en deportes y juegos de casino y casino en vivo es necesario que completes el Novibet registro. Este proceso sencillo te permite acceder a todas las características del operador, sus promociones, ofertas y más funciones que todos los usuarios chilenos podrán disfrutar.

¿Cómo registrarse en Novibet CL

El proceso con el que creas una cuenta en esta casa de apuestas es bastante sencillo y no te tomará mucho tiempo gracias al Novibet registro.

Para registrarse en Novibet Chile solo necesitas ingresar al portal del operador e incluso utilizar el código promocional Novibet. Te explicamos el paso a paso para crear una cuenta a continuación:

Visita Novibet Chile desde uno de los links de este artículo Pulsa el botón ‘Registrarse’ Completa la primera parte del formulario Incluye el código promocional Novibet REDVIP Presiona el botón ‘Siguiente’ y termina de completar el registro Finaliza el registro en Novibet haciendo clic en ‘Abrir Cuenta’

Tomada de Novibet

Luego de crear una cuenta deberás completar un depósito con alguno de los métodos de pago disponibles para acceder al bono de bienvenida de Novibet.

Registrarse en Novibet desde la app

Una vez descargues la app de este operador en tu celular Android o iOS, tendrás la posibilidad de realizar el mismo proceso de registro para crear cuenta en Novibet. Así las cosas:

Ingresa aquí a la web de Novibet para descargar la app en Android

para descargar la app en Android Ve a la tienda de aplicaciones de iOS y descarga la aplicación

Abre la app y presiona ‘Registrarse’

Rellena los campos solicitados

Si lo tienes, escribe el código promocional Novibet

Rellena el resto del formulario de registro

Finaliza presionando ‘Abrir Cuenta’

Requisitos para crear una cuenta en Novibet

Deberás cumplir con los requisitos establecidos por el operador y así crear una cuenta y ser un nuevo usuario luego de completar el Novibet registro. Segun las opiniones de Novibet de chilenos, el proceso es bastante sencillo.

Recibe todos los beneficios que te entrega el crear cuenta en Novibet de manera totalmente gratuita. Solamente recuerda que para poder jugar en deportes y casino deberás realizar un depósito. Entre tanto, los requisitos para darte de alta en esta casa de apuestas son los siguientes:

Ser mayor de edad (18+) Crear un usuario y contraseña y mantenerlos confidencial Solo residentes de Chile Registrarte personalmente Completar el registro con todos los datos verídicos (teléfono, email, fecha de nacimiento, etc.) Solo una cuenta por usuario Verificar tu cuenta

¿Por qué conviene registrarse en Novibet?

Registrarse en Novibet Chile le entrega a sus usuarios grandes ventajas en lo que se refiere a las apuestas deportivas y de casino.

Principalmente aprovecha un atractivo bono de bienvenida de hasta $200.000 CLP. Te contamos otras razones adicionales de por qué deberías darte de alta en el operador:

Bono de bienvenida: completa el Novibet registro y con tu primer depósito recibe el 100% hasta $200.000 CLP Otras promociones: tras usar el bono de bienvenida tienes hasta 13 promociones adicionales en deportes Fáciles métodos de pago: aprovecha la gran cantidad de métodos de pago disponibles que te facilita tener saldo en tu cuenta Variedad de deportes: son 26 deportes disponibles para apuestas. Juega también en varios deportes virtuales Apuestas en vivo: realiza pronósticos de partidos en directo de tus deportes favoritos Juegos de casino: cientos de juegos de casino y casino en vivo Bono de bienvenida casino: usa el apartado de casino para liberar el bono de bienvenida con una gran variedad de juegos disponibles Transmisión en vivo: Accede al streaming de algunos eventos deportivos seleccionados que podrás ver dependiendo del día y la hora en la que uses la plataforma Regístrate y usa la app: con tu cuenta de usuario descarga la app y disfruta de todas las características del operador desde tu celular

Condiciones del bono de Novibet

Debes saber que para liberar el bono de bienvenida debes cumplir con los requisitos y condiciones dispuestos por el operador y que encuentras en su totalidad en la página web del casino.

Entre los más importantes términos y condiciones se encuentran los siguientes: