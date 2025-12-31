Erick Pulgar cerró el 2025 de manera brillante. Tras ganar el premio al Mejor de los Mejores deportistas chilenos hace dos días, esta vez recibió un reconocimiento internacional.

El volante del Flamengo fue elegido en el equipo ideal de América por el el diario El País, que realiza la tradicional elección cada fin de año.

Pulgar se metió en un elenco en el que está Lionel Messi, quien logró salir campeón de la MLS con Inter Miami. Eso demuestra el nivel del antofagastino.

Hay otros cinco jugadores del Flamengo en este elenco, merced a la conquista de la Copa Libertadores, el Brasileirao y a llegar a la final de la Copa Intercontinental, que perdió por penales ante PSG.

Erick Pulgar ganó Libertadores y el Brasileirao

El 11 ideal de América 2025 quedó compuesto por Agustín Rossi (Flamengo); Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leo Pereira (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo); José Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing), Lionel Messi (Inter Miami).

De Arrascaeta, el mejor jugador de América

El premio a mejor jugador de América fue para Giorgian de Arrascaeta, talentoso mediocampista creativo de Flamengo que fue clave en la campaña del Mengao.

El charrúa arrasó en la votación. Consiguió 179 votos, que equivale a casi el 68%. Mucho más atrás del uruguayo está Lionel Messi con 39 votos (14.8%) y cierra el podio el argentino Adrián Martínez, de Racing, con 12 sufragios (5%).

Erick Pulgar obtuvo 3 votos, los mismos del colombiano Jhon Arias de Fluminense. De esta manera, quedaron en el 5° lugar del continente.

