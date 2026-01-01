Deportes Concepción logró la hazaña y consolidó su ascenso a la máxima división del fútbol chileno tras 17 años de ausencia. Ante esto, los Lilas se están reforzando con todo y se reveló que tienen en carpeta a un jugador de Cobresal.

Según revela Sabes Deportes, el León de Collao tiene interés en el jugador chileno Pablo Cárdenas, jugador de 25 años que disputó 6 temporadas junto a Cobresal, donde se despidió el 2024 para dar el salto fuera de Chile y sumarse a Cusco FC.

La carrera de Pablo Cárdenas

El jugador comenzó su carrera en las inferiores de los Mineros, para luego pasar al primer equipo, donde disputó 6 temporadas. Tras esto se despidió de Chile para dar el salto a Perú donde se sumó a Cusco FC el 2024 y este 2025 fichó por Comerciantes Unidos.

Pablo Cárdenas jugó gran parte de su carrera en Cobresal/Photosport

El León va con todo al 2026

El equipo de Concepción regresó al Campeonato Nacional y buscan sellar su estadía a la liga, por lo que se están reforzando con grandes figuras.

En primera instancia, el cuadro selló un fichaje de lujo al quedarse con Leonardo Valencia, goleador de Audax Italiano y que terminó en el segundo lugar de la tabla de anotadores con 15 tantos. A él, se suman figuras como Misael Dávila, Ethan Espinoza, Norman Rodríguez, Aldrix Jara y Mauricio Vera.

También se suma el portero brasileño de 33 años, campeón de Copa Libertadores con Flamengo el año 2019, César Dutra.

El León también selló las renovaciones de Nozomi Kimura y Joaquín Larrivey para esta temporada. Mientras que los jugadores con contrato vigente son: Nicolás Araya, Diego Carrasco, Jonathan Espínola, Ángel Gillard, Alexis Mancilla, Fabrizio Manzo, Sebastián Martínez, Ulises Ojeda, Mario Sandoval, Nelson Sepúlveda, Sebastián Silva y Brayan Valdivia.